Immer wieder kann Furtwangen Feriengäste auszeichnen, die der Stadt seit vielen Jahren treu sind. Rekordverdächtig ist dabei Wil Peute aus den Niederlanden, der seit 55 Jahren regelmäßig, manchmal sogar zwei oder dreimal im Jahr, im „Hotel Goldener Rabe“ in Furtwangen zu Gast ist. Wil Peute kommt aus dem Süden der Niederlande, aus der Stadt Arcen an der Maas, nahe Venlo. Erstmals kam er 1968 als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Furtwangen und ist seither dem „Hotel Goldener Rabe“ treu geblieben.

In den ersten Jahren kam er mit seiner Familie; sein Vater war ebenso wie er selbst ein großer Wanderfreund. Seit seiner Heirat ist er regelmäßig hier zu Gast, und dies häufig mit der gersamten Familie. Auch dieses Mal sind wieder seine längst erwachsenen Kinder und seine Gattin mit von der Partie. Alle fühlen sich in der familiären Atmosphäre des „Goldenen Raben“ wohl. Schon für seinen Vater, einen Architekten, war die Auszeit in Furtwangen wichtig. Auch für Wil Peute selbst ist der Aufenthalt in den Höhen des Schwarzwaldes entspannend. In seiner Heimat kennt er gerade einmal Erhebungen mit 250 Metern. Dadurch ist der Schwarzwald für ihn ein Wanderparadies, und er kennt schon viele Touren. Selbst Einheimischen konnte er inzwischen die eine oder andere neue Tour rund um Furtwangen nahe bringen. Seine ganze Familie spricht gut Deutsch, und Wil Peute versteht auch perfekt den Dialekt der Region und ist daher auch immer gern bei Diskussionen am Stammtisch dabei. Monika Kleiser von der Stadtverwaltung dankte Wil Peute und seiner Familie für diese Treue und überreichte ihnen ein Präsent.