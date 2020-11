Das Gasthaus „Bad“ in Furtwangen wurde von der Industrie- und Handelskammer und dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ausgezeichnet: Für die Energiesparmaßnahmen des Wirtshausbetreibers Mike Schlageter wurde der mit 3000 Euro dotierten Energieeffizienzpreis der regionalen Kompetenzstelle Netzwerk Energieeffizienz (KEFF) verliehen.

Eine der Trägerorganisationen des Preises ist die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK). Deren Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sowie Energiereferent Marcel Trogisch und Tourismusreferentin Daniela Hermann überreichten den Gewinnern jetzt die Urkunde.

Leckere Speisen und sparsamer Energieverbrauch

Mike Schlageter ist nicht nur ein Könner am Herd. Mit der gleichen Akribie, mit der der Küchenchef seine leckeren Speisekreationen auf die Teller seiner Gäste bringt, tüftelt er in jeder freien Minute daran, wie er das Gasthaus, das er seit 21 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Gertrud betreibt, in Sachen Energiebilanz noch effizienter machen kann. Viele seiner bislang umgesetzten Maßnahmen sind dabei eigene Erfindungen, „weil es das nicht fertig zum Kaufen gibt“, wie Schlageter den Vertretern der IHK bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten erklärt.

So versieht die 30 Jahre alte Friteuse dank Isolierung Marke Eigenbau heute ihren Dienst energieeffizienter denn je. Der Wärmeschrank, in dem die Teller vorgewärmt werden, verbraucht ebenfalls durch Isolierung signifikant weniger Energie, da er nur die Hälfte der bisherigen Zeit eingeschaltet werden muss. Induktionskochstellen liefern Energie auf den Punkt nur dann, wenn sie zum Kochen benötigt wird.

Abwärme der Kühlaggregate wird genutzt

Und weil er das gesamte, beeindruckend große Gebäude mit Hochleistungsdämmstoff isoliert hat, bleibt die Wärme da, wo sie an kalten Tagen benötigt wird. Nämlich drinnen. Zudem wird die Abwärme der Kühlaggregate der Kühlhäuser dazu genutzt, das Brauchwasser für das Gasthaus und die darüber liegenden Wohnungen zu erhitzen.

System selbst entwickelt

Dieses System hat Schlageter in den vergangenen Jahren selbst entwickelt und so optimiert, dass er mittlerweile sogar ein Drittel weniger Kühlaggregate dafür benötigt.

Die 17-kW-Solaranlage auf dem Dach, die mehr als 90 Prozent des Energiebedarfs des Gasthauses liefert, ist ein weiteres I-Tüpfelchen des Energiesparmaßnahmenpakets, das Mike Schlageter in den vergangenen zwei Jahrzehnten umgesetzt und das ihm den mit 3000 Euro dotierten KEFF-Effizienzpreis eingebracht hat.

Erderwärmung geht alle an

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez drückte dem Wirte-Ehepaar seinen größten Respekt aus für die energetischen Maßnahmen. „Was sie machen, ist vorbildlich.“ Es gehe hier nicht nur darum, Kosten einzusparen. Sondern auch um die soziale Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber. Die Erderwärmung in den Griff zu bekommen, sei eine der großen Herausforderungen der Politik, der sich sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen stellen müssten.

Die Urkunde, die coronabedingt mit einigen Monaten verspätet überreicht wurde, soll ein sichtbares Zeichen für diese Bemühungen sein und auch andere motivieren, sich in Sachen Energieeinsparung zu engagieren. Das Thema Energieeffizienz ist für Mike Schlageter ein großes Anliegen, seit er das Gasthaus „Bad“ mit seiner Frau Gertrud übernommen hat und es in dritter Generation führt.

Gebäude ursprünglich Badeanstalt

Dabei war das „Bad“ nicht immer ein Speiselokal. Seinen ungewöhnlichen Namen verdankt das Gasthaus seiner ursprünglichen Bestimmung als Badeanstalt. Mitte des 19. Jahrhunderts gönnten sich hier die wohlhabenden Bürger der Stadt Furtwangen in Ermangelung einer eigenen Badewanne ein Bad im Holzzuber. 1933 kam das „Bad“ in den Besitz der Familie Schlageter.

Die vergangenen Monate war für die Gastwirtsfamilie nicht einfach. Der durch die Corona-Pandemie bedingte Lockdown im Frühjahr und die neuerliche Zwangsschließung im November verlangte von den Inhabern und Mitarbeitern einiges ab. Die Zwangsschließung der Gastronomiebetriebe ist für Mike Schlageter als Gastronom mit Leib und Seele, der falsche Schritt.

Wirt kritisiert coronabedingte Schließung

„Die Gastronomie kann mit Hygienemaßnahmen umgehen. Die Betriebe haben umfangreiche Hygienekonzepte, alles ist nachvollziehbar und überwachbar.“ Durch die Schließung verlagerten sich Treffen nunmehr in private Räume, wo sie eben nicht mehr kontrollierbar seien.

Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner kann die Verärgerung nachvollziehen. Er begrüßt demnach, dass 36 Bürgermeisterkollegen aus dem Südwesten in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihr Unverständnis für die unter anderem gegen die Gastronomie verhängten Restriktionen äußerten.

Schlageter selbst sei, wie er sagt, durch die Krise bislang einigermaßen gut durchgekommen. In seinem Gasthaus mit 180 Plätzen sei ausreichend Platz, um die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Gästen einzuhalten. Und damit die Gäste in Zeiten der Zwangsschließung nicht auf die Köstlichkeiten aus der Bad-Küche verzichten müssen, bietet er seine Speisen zum Mitnehmen an.