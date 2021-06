von Hans-Jürgen Kommert

Das Dorfgemeinschaftshaus in Rohrbach steht kurz vor der endgültigen Fertigstellung, berichtete Ortsvorsteher Georg Kaiser in jüngster Sitzung. Erst am Vortag hatte man den Putz praktisch komplett aufgebracht. Was noch fehle, sei ein Vordach am Kindergarten-Eingang sowie zum Teil die Außenbeleuchtung.

Nacharbeiten am Flügel

Er habe das Haus mit den Vereinsvorständen besichtigt, das Echo sei durchweg positiv ausgefallen, so Kaiser. Zurzeit erlebe auch der Flügel „Nacharbeit“: Die Beine des Instrumentes werden konstruktiv verbessert, sie erhalten größere Rollen, die auch weniger hart sind als die bisherigen. Damit soll der Boden geschont werden.

Gespräche mit Grundstückseigentümern

Das Schild am Dorfplatz wird erneuert, der Bauhof sei informiert. Bewegung komme in das Thema Radweg. Demnächst werde er gemeinsam mit Bürgermeister Josef Herdner betroffene Grundstückseigentümer aufsuchen. Anschließend gebe es dann Besprechungen mit verschiedenen Ämtern wegen gewisser Engstellen. Wenn dann alles weitgehend eingetütet sei, erfolge der Kontakt mit „Breitband-Kümmerer“ Rainer Jung, so der Ortsvorsteher.

Projekt Bolzplatz in Angriff genommen

Gemeinsam mit Kai Stäudinger und dem Vertreter einer Sportartikel-Firma habe man den Bolzplatz angeschaut, „damit wir gemeinsam wissen, was wir eigentlich wollen“, so Kaiser. Gesprochen habe man auch über eine Sprossenwand für das Dorfgemeinschaftshaus – nun erwarte man einen Kostenvoranschlag der Firma. Danach werde man die Ergebnisse im Ortschaftsrat besprechen.

Bankette werden entschärft

„Angeböscht“ werden sollen demnächst die Bankette der Schlempenstraße. Nach der Sanierung in einem Spezialverfahren liege der Straßenbelag doch sehr hoch – „wenn man da ausweichen muss, ist der Unterboden des Fahrzeugs ruiniert“, war sich Georg Kaiser sicher.

Corona-Schnelltests jetzt vor Ort

Wegen Corona-Schnelltests brauchen Rohrbacher Bürger künftig nicht mehr nach Furtwangen zu fahren. Anja Bärmann bietet diese ab sofort auf ihrer Black Horse Ranch an. Michaela Duffner berichtete, dass einer der Brunnen auf dem Friedhof wohl ziemlich vermoost sei. Nun soll dem Bauhof wegen des Brunnens Bescheid gegeben werden. Duffner stellte auch fest, dass im Dorf Hundetoiletten fehlten. „Wenn wir welche aufstellen, stehen sie garantiert falsch“, wandte Ortsvorsteher Georg Kaiser ein. Mehrheitlich lehnte der Ortschaftsrat ab, diese Sache weiter zu verfolgen.

Gefährliche Situationen mit Radfahrern

Immer wieder komme es wohl zu gefährlichen Situationen – vor allem mit Radfahrern – am Sägewerk Grieshaber, hieß es weiter. Dort sei Tempo 50 erlaubt, allerdings mit dem Warnhinweis auf den Werkverkehr. Da sei es erst kürzlich wohl zu einem schweren Sturz gekommen, weil ein Radfahrer einem Radlader der Säge ausweichen wollte, brachte Manuel Willmann vor. Da sollte man vielleicht versuchen, eine 30er-Zone einzurichten. Er werde es vorbringen, versprach der Ortsvorsteher.