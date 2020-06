Schöne Wanderungen mit froher Einkehr bietet der Schwarzwaldverein Furtwangen mit seiner Wanderführerin Erika Moser in Zusammenarbeit mit dem Ferienland Schwarzwald wieder an. Die Touren erfreuen sich stets großer Beliebtheit.

Auf geht‘s zum „Hirschen“

Die erste Tour wird nun am Dienstag, 9. Juni, zum „Hirschen“ (Zyprian) stattfinden. Der Treffpunkt für die Teilnehmer wird bei der Ferienland-Geschäftsstelle, der Tourist-Info in der Lindenstraße, um 14 Uhr sein. Allerdings gelten nach der Corona-Schutzverordnung des Landes dafür gewisse Restriktionen, denn die Wanderteilnehmer brauchen Mund- und Nasenschutz und müssen bei der Wanderung einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter einhalten. Der Verein bittet um Verständnis, wenn die Wanderführerin hierauf achten muss.

Angebote nach Wanderplan starten wieder

Jetzt starten auch wieder die Wanderungen im Wanderplan des Schwarzwaldvereins. So trifft man sich am Sonntag, 14. Juni, um 13 Uhr auf dem Parkplatz beim Schiere-Schmied an der Kreuzung von Raben- und Bregstraße. In gemeinsamer Fahrt geht es nach Hinterzarten, wo in traumhafter Naturlandschaft eine Wanderung zum Mathisleweiher angeboten wird. Die neun Kilometer lange Wegstrecke, die man in drei Stunden zurücklegen möchte, bietet wunderschöne Ausblicke.

Auch dort sind die Corona-Hygiene-Vorschriften zu beachten, worauf die Wanderführerin Erika Moser besonders achten muss. Mund-Nasen-Schutz-Masken sind mitzuführen und die Abstandsregeln zu beachten. Anmeldungen sind an Erika Moser, Telefon 07723/24 33, zu richten, da sie wegen der Restriktionen die Anfahrt mit Autos, die maximal mit drei Personen belegt sein dürfen, organisieren muss.

Brendturm bleibt noch geschlossen

Der Schwarzwaldverein würde gerne den Brendturm für die Freunde der Schwarzwaldlandschaft eröffnen, um den gewaltigen Ausblick den Gästen wieder zu bieten. Da der Schwarzwaldverein wegen des schmalen Aufgangs und der Desinfektion von Türgriffen und Geländern nicht gewährleisten kann, was die Hygienevorschriften der Corona-Verordnung vorgeben, bleibt der Brendturm bis auf Weiteres geschlossen.

Sorgfältig gepflegtes Wegenetz

Der Schwarzwaldverein mit seinen rund 230 selbstständigen Ortsvereinen unterhält 24 000 Kilometer Wanderwege, bestens und einheitlich mit 15 000 Wegweisern und 250 000 Wegzeichen markiert, 22 Fernwanderwege, von denen sich der Westweg, der Mittelweg und der Querweg in Furtwangen treffen. 30 000 freiwillige Arbeitsstunden leisten die Wegewarte jährlich.