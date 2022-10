Die Gütenbacher Grundschule kämpft gegen Schimmel, die Eltern sehen die Gesundheit ihrer Kinder gefährdet. Die Ursache ist wohl ein größerer Schaden am Dach – dieses ist undicht

Ein undichtes Dach, Schimmel in der Grundschule und Eltern, denen der Geduldsfaden reißt – in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gütenbach wurde von verschiedenen Seiten eine zeitnahe Lösung gefordert.Schimmel kann krank machen, das ist