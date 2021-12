von Siegfried Kouba

Es ist das 81. „Heimatblättle“ des Gütenbacher Heimat- und Geschichtsvereins, das kürzlich erschien. Interessante Beiträge beleuchten 75 Jahre Firma Faller, und ein Teil der Pfarrer-Jäck-Chronik liest sich wie ein Kriminalroman.

Im Vorwort hebt Manfred Danner, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, das zweite Jahr unter Corona-Bedingungen hervor, in dem man auf hohe Besucherzahlen und Termine verzichten musste. Trotzdem schaut der Verein vorwärts und hat für 2022 einen Plan erstellt, der mit dem 26. März eröffnet wird, wenn Johannes K. Staudt über „Ländliche Innovationskulturen“ referieren wird. Dokumentiert ist die jüngste Generalversammlung und für den 8. April wird zur nächsten mit umfangreicher Tagesordnung eingeladen.

Eine besondere Schenkung

In Wort und Bild ist im „Heimatblättle“ die Fotoausstellung „Bi uns isch‘s scho schee“ in der Volkshochschule festgehalten, in der Matthias Hüttlin auch Bilder aus Gütenbach zeigt. Daneben hat Josef Kirner aufgedeckt, dass es eine „Gütenbacher Zeitung“ gab, deren Jahrgang 1929 er dem Verein überließ. Ergänzt wird das Heft durch die Geschichte des Dorerhofes (Wolfetsgrund), die einst Klara Werber festhielt.

Gleich drei Beiträge beschäftigen sich mit der Firma Gebrüder Faller, die dieses Jahr 75 Jahre alt wurde. Als Jubiläumsprodukt ließ Konstrukteur Manfred Danner eine Nachbildung des Schlosses Bran (Rumänien) im Verhältnis 1:87 entstehen, das trotz beachtlichen Preises beste Resonanz bei den Modellbauern fand.

Faller und die Welt von oben

Vorgestellt wird ferner das Buch „Faller – die Welt von oben“ von Ulrich Biene. Der Journalist geht auf die Entwicklung des Unternehmens ein – von bescheidenen Materialien bis hin zu einer „modellbauerischen Evolution“. Weiterhin ist ein Interview mit dem Buchverfasser aufschlussreich. Biene geht darin auf die revolutionäre Entwicklung von ungezählten Bausätzen, die Leistung der Firmengründer Hermann und Edwin Faller und die verschiedenen Zweigentwicklungen bis hin zur Faller-Autobahn ein. Im neuen „Heimatblättle“ findet man auch den recht umfangreichen zweiten Teil der Chronik des Pfarrers Markus Fidelis Jäck (1768-1845), der historisch bewandert war und auch unangenehmes Verhalten manch seiner Vorgänger ungeschminkt wiedergab.

Jäck beginnt mit 1656, als der glücklose Johann Carl Kurle aus Freiburg Pfarrer wurde, sich von seiner Arbeit fahrlässig entfremdete und von Raufbolden derart malträtiert wurde, dass er verstarb. Erfolgreiche oder weniger begabte Geistliche folgten, und auch der Kirchenbau hatte seine besondere Geschichte.

Manch Wissenswertes hielt Jäck fest: etwa die Uhrenmacherin in der Region, Barbara Scherzinger, die mit viel Geschick Acht-Tage-Uhren fertigte, und die Weltgeschichte, die auch in Gütenbach ihre teils unrühmlichen Spuren hinterließ – ­ein lesenswerter Bericht.