Polizeihauptkommissar Rainer Weisser hat Anfang des Jahres die Leitung des Polizeipostens Furtwangen übernommen. Der 56-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit. Bevor er nach Furtwangen wechselte, war er in Villingen bei der Verkehrspolizei im Einsatz, wo er in einer speziell eingerichteten Fachgruppe tätig war, die sich mit der Tuner- und Poserszene im Schwarzwald-Baar-Kreis befasst.

Eine solche Szene wie in Villingen-Schwenningen oder Singen existiere zwar in Furtwangen nicht, „aber es gibt auch hier Fans von solchen Autos, die mal zeigen wollen, was sie haben“, merkt Weisser an. Das gebe es vermutlich in jeder Kommune. Er spricht von „einer Handvoll“ solcher Fahrer vor Ort, die bei Geschwindigkeit und Lautstärke übertreiben würden.

Insgesamt sei das Zuständigkeitsgebiet des Polizeipostens, zu dem neben Furtwangen auch Vöhrenbach und Gütenbach gehören, ein „eher ruhiges Pflaster“ aus Polizeisicht, sagt Rainer Weisser. Die Zahl der Straftaten lag im vergangenen Jahr bei 264, die Aufklärungsquote bei 67 Prozent. Damit liege man über dem Landesdurchschnitt von knapp über 60 Prozent. Bei Körperverletzungen liege der Furtwanger Polizeiposten sogar bei einer Aufklärungsquote von 96 Prozent. Das führt Weisser auch auf die ländlichen Strukturen zurück. Die Leute würden sich kennen. Das helfe der Polizei bei erforderlichen Ermittlungen.

Immer wieder gebe es auch besondere Situationen. Weisser erinnert an ein Vorkommnis Ende 2021, als in Neukirch ein Sohn seinen Vater erschossen habe, oder in diesem Frühjahr an den Brand eines Bauernhofs in Urach.

Der polizeiliche Alltag hingegen sieht anders aus und bietet neben reichlich Pflichtaufgaben auch Freiräume, in denen Weisser eigene Schwerpunkte setzen kann. „Für mich wichtig ist die Kindersicherung“, betont er. Wenn Eltern in der morgendlichen Eile ihre Kinder zum Kindergarten oder zur Schule fahren, seien Kinder teilweise nicht angegurtet oder säßen nicht im Kindersitz. „Da gibt es Kontrollbedarf und Überzeugungsarbeit bei manchen Eltern zu leisten“, gibt er seine Erfahrungen wieder. Grundsätzlich könne für so etwas ein Bußgeld verhängt werden. Aber wenn der Polizist den Eindruck habe, dass ein belehrendes Gespräch ausreiche, könne auch auf ein Bußgeld verzichtet werden. „Das erfordert Fingerspitzengefühl.“

Die Polizeistatistik fürs vergangene Jahr weist außer 238 Verkehrsunfällen im Bereich Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach auch 400 Vorgänge unter „Sonstiges“ aus. Dabei handle es sich häufig um Anfragen von Einwohnern, die die Meinung der Polizei wissen wollten. Und das zu unterschiedlichen Vorfällen, sei es eine merkwürdige Postzustellung, eine auffällige Whatsapp-Nachricht oder anderes mehr.

Die Fünf-Jahres-Statistik belegt bei den Straftaten vor Ort einen leichten Rückgang. Wobei Weisser auf die Corona-Jahre hinweist, während denen die Gastronomie zeitweise schließen musste und keine Festlichkeiten stattfanden. Das sei vermutlich mitverantwortlich für den Rückgang der Taten.

Nach seinen Wünschen für die Zukunft gefragt, erwähnt Rainer Weisser die räumliche und personelle Situation des Polizeipostens. Ein bis zwei weitere Büroräume wären sinnvoll. Es existierten hierfür auch schon Pläne, aber seines Wissen kein Zeitplan zur Umsetzung. Der Polizeiposten ist im Rettungszentrum in der Jahnstraße untergebracht, mit Feuerwehr und DRK.

Für den Polizeiposten gibt es laut Weisser sieben Personalstellen, besetzt seien sechs, davon sei eine Person krankheitshalber langfristig ausgefallen, wodurch effektiv lediglich 4,6 Stellen im Einsatz seien. Der Altersdurchschnitt liege bei 55 Jahren. Er hofft, dass „wir mal wieder auf die sieben kommen“. Vonseiten des Innenministeriums gebe es Werbekampagnen für den Polizeinachwuchs. Aber das sei gar nicht so einfach. Personalmangel sei ein allgemeines Thema und betreffe eben auch die meisten Dienststellen. Das erfordere „Durchhaltevermögen“. Doch Weisser ist zuversichtlich: „Das kriegen wir hin.“ Im Zusammenhang mit der Polizeiarbeit erwähnt er auch den städtischen Vollzugsbeamten Hermann Fengler. Dass sich die Stadt diese Personalstelle leiste, „entlastet die Polizei auch“, äußert sich Weisser dankbar.