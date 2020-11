von Bernward Janzing

Nach 16 Monaten wurde die Reihe nun durchbrochen: Erstmals seit Mai 2019 war mit dem Oktober in Furtwangen ein Monat nicht zu warm, sondern ziemlich genau durchschnittlich temperiert. Zugleich waren die vergangenen Wochen extrem trüb. Dabei waren die Niederschlagsmengen zwar hoch, aber nicht außergewöhnlich, wie sich aus den Zahlen der Wetterbilanz ablesen lässt.

Es wurde nie so richtig kalt

Auf 6,8 Grad Celsius belief sich die Mitteltemperatur an der Wetterstation auf dem Kussenhof, womit der Oktober weniger als ein Zehntel Grad über dem langjährigen Durchschnittswert lag, der sich aus den Messungen der zurückliegenden 42 Jahre ergibt. Auffallend war hingegen, dass es nie richtig kalt wurde: Mit nur minus 1 Grad war es in den frühen Morgenstunden des 13. Oktober am kältesten – im Mittel wird es im Oktober bis minus 4 Grad kalt, in Extremfällen hat es auch schon Werte bis minus 9,5 Grad gegeben. Der Höchstwert des Monats wurde sowohl am 22. wie am 31. Oktober mit jeweils 18,5 Grad verzeichnet.

Höchster Niederschlag-Monatswert seit Februar

Die Niederschläge erreichten mit 223 Litern pro Quadratmeter den höchsten Monatswert seit Februar. Das ist um diese Jahreszeit zwar nicht ganz ungewöhnlich, doch es war deutlich mehr als in einem durchschnittlichen Oktober: Verglichen mit dem langjährigen Mittelwert von 153 Litern war das ein Überschuss von 45 Prozent. Zuletzt im Jahr 2002 war der Oktober noch reicher an Regen gewesen. Vom Rekordwert des Jahres 1981 mit 417 Litern lag der vergangene Monat hingegen noch fern.

Zahlreiche Regentage

Der regenreichste Tag der vergangenen Wochen war der 6. Oktober, der auf 41,3 Liter pro Quadratmeter kam. Ein Rekord ist auch das nicht, denn 1981 waren an einem Oktobertag sogar 75,4 Liter gefallen. Bemerkenswert war im diesjährigen Oktober die Zahl der Regentage, die sich auf 24 summierte. Normal bringt dieser Monat nur an 14 bis 15 Tagen Regen. Allerdings waren es auch schon 27 Regentage, nämlich im besagten Oktober 1981.

Jahressoll an Sonneneinstrahlung schon jetzt überschritten

Die vielen Wolken der vergangenen Woche ließen die Sonne nur selten durchkommen. Die eingestrahlte Solarenergie belief sich im ganzen Monat auf nur 51 Kilowattstunden pro Quadratmeter und damit nur auf 78 Prozent des langjährigen Mittelwertes. Allerdings gab es immerhin noch einige sonnige Tage. Der Höchstwert wurde am 19. Oktober mit 3,6 Kilowattstunden pro Quadratmeter registriert und kam damit dem maximal um diese Jahreszeit möglichen Wert schon sehr nahe. Mit 1152 Kilowattstunden pro Quadratmeter zum Stand Ende Oktober ist das Jahressoll bereits überschritten.

Weiter knapp im Minus liegen die Niederschläge. Mit 1405 Litern pro Quadratmeter Ende Oktober befindet sich 2020 bislang knapp unter dem langjährigen Vergleichswert, der sich auf 1437 Liter beläuft. Die Temperaturen lagen bislang rund zwei Grad zu hoch, bezogen auf die Messungen seit Anfang des Jahres 1979.

Wärmetrend zum Novemberstart

Der Novemberanfang setzte den Wärmetrend fort. Die Nacht zum 1. November war mit zweistelligen Werten eine der mildesten, die es seit Jahrzehnten gab. Im langjährigen Mittel ist eine Temperatur von 1,8 Grad zu erwarten – bei Extremwerten, die an einzelnen Tagen bisher schon bei minus 17,5 Grad einerseits und 20,5 Grad andererseits lagen. Die Niederschläge belaufen sich im Mittel auf 163 Liter pro Quadratmeter, womit der November nach Dezember und Januar in Furtwangen an dritter Stelle steht.

Allerdings sind die Differenzen einzelner Jahre groß: Im November 2011 gingen sieben Liter nieder (der niedrigste Wert überhaupt in einem Monat), 371 Liter waren es im November 1992. Der bisher regenreichste Novembertag belief sich auf 138,9 Liter je Quadratmeter, registriert 2015. Und Schnee kann es auch geben: Der Höchstwert dieses Monats lag bisher in Furtwangen bei 80 Zentimeter, das war 1986.