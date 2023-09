Der Sommer neigt sich dem Ende zu – und läuft Mitte September noch einmal zu Höchstformen auf. Die Freibäder im oberen Bregtal freut das – sie können auf eine erfolgreiche Saison blicken.

Kapitoschka Koslowski, Bademeister im Furtwanger Bregtalbad und im Vöhrenbacher Schwimmi sowie Inhaber der Firma Schwimmbad.so, die für die Organisation der Bäder und die technische Betreuung verantwortlich ist, erwartet Anfang dieser Woche am Montagmittag noch einmal einen großen Ansturm am Nachmittag. Denn zwar sind viele Menschen wieder bei der Arbeit oder – bedingt durch den Schulstart an diesem Tag – wieder in der Schule, doch die fast 30 Grad Außentemperatur lassen annehmen, dass sich das noch einmal ändern wird. „Ich denke, dass es noch einmal richtig voll wird“, sagt Koslowski am Montag. Auch für Dienstag erwarte er noch einmal viele Wasserratten in Furtwangen und Vöhrenbach. Indes war dennoch klar, dass ein Wetterumschwung kommen wird. „Wir hoffen, dass das Gewitter möglichst spät kommt – damit wir vielen Leuten noch eine Freude machen können“, erklärte der Bademeister.

In Vöhrenbach blicke man nun auf eine „super Saison“. „Extremst gut angenommen“ wurde im Schwimmi der neue Matschspielplatz, der im Juni eingeweiht wurde, berichtet der Bademeister. „Bei gutem Wetter war der Matschspielplatz sehr gefüllt, es war wirklich viel los in diesem Bereich.“ Kürzlich sei der 10.000. Besucher geehrt worden, bestätigt auch Tanja Jäger, erste Vorsitzende des Fördervereins Schwimmsport Vöhrenbach. Am Dienstag, dem letzten Öffnungstag, hoffte man, noch die Marke 15.000 knacken zu können. Durch einigen Regen seien die Besucherzahlen in diesem Jahr nicht ganz so hoch wie erwartet gewesen. Gerne blickt Jäger aber auf Angebote wie Zumba oder Wassergymnastik sowie zwei Feierabendhocks im Schwimmi zurück – „das wurde sehr gut angenommen, und das wollen wir auch im nächsten Jahr wieder anbieten“, betont sie. Eigentlich sollte die Saison bereits am vergangenen Sonntag zu Ende gehen. Doch aufgrund der sehr sommerlichen Wetterprognosen wurde der Badespaß in beiden Gemeinden noch bis einschließlich Dienstag verlängert – und das ziemlich kurzfristig. In Vöhrenbach etwa habe Bürgermeister Heiko Wehrle auf zahlreiche Bitten hin beschlossen, die Badesaison noch um zwei Tage auszuweiten, berichtet Koslowski. Vergangene Woche sei noch einmal „richtig viel los“ gewesen, sagt er und ergänzt: „Wir sind ziemlich glücklich zum Saisonende.“

Ebenso zufriedenstellend sei die Saison in Furtwangen gewesen, hier spricht Koslowski sogar von „Rekordbesucherzahlen“. Rund 27.000 Menschen hat es zur Abkühlung ins Bregtalbad gezogen. „Wir freuen uns, dass am Ende der Sommer noch einmal wiedergekommen ist“, betont er.

Denn der Sommer war zwischenzeitlich auch einmal abhanden gekommen: Das Schwimmi musste nach einem Sturm im Juli sogar für einen Tag geschlossen werden. Durch den Sturm kam es zu einem zersplitterten Fenster im Bereich der Wärmehalle – Glassplitter waren auch ins Wasser des Bads gelangt. Außer der kaputten Scheibe habe es glücklicherweise keine weiteren Schäden im Schwimmi gegeben, berichtet Koslowski, „lediglich umgeblasene Mülleimer, Tische und Stühle“.

Im August kam es dann zeitweise zu sehr viel Regen und kühlen Temperaturen – keine guten Bedingungen für den sommerlichen Badespaß in den beiden Freibädern. „Wir hatten auch schon die Befürchtung, dass der Sommer vorbei ist“, bekennt der Bademeister. „Umso mehr haben wir uns dann gefreut, dass wir wieder mit der Sonne heizen und die Leute ins Freibad locken konnten“, so Kapitoschka Koslowski.