„Wir haben kurzfristig beschlossen, die Außenbühne nicht aufzubauen – aber Platz haben wir ja auch unter Dach genug“, äußerte sich „Michelmacher“ Urs Fischbach relativ entspannt angesichts des sehr wechselhaften Wetters beim ersten ComeTogetherZ-Festival im Wilden Michel.

Kurzfristig abgesagt hatten dennoch einige der geplanten Bands. Trotzdem kamen die ungeachtet der Wetterkapriolen angereisten Festival-Besucher voll auf ihre Kosten. Verteilt auf Scheune, Gaststube und dem Nebenzimmer war viel geboten. Das Nebenzimmer gehörte dabei in aller Regel dem sehr jungen Teilnehmerfeld.

So konnte man in der Scheune ein teils extremes Kontrastprogramm genießen – Start war mit den Shanties und Seemannsliedern des Schwenninger Shanty-Chors der Marinekameradschaft Tender Neckar. In eine völlig andere Richtung entführten die beiden Brettener Musiker Alexander Fries und Uwe Halmich, bekannter als Ruins of Yesterday – auf besondere Weise verbinden sie Metal mit Punk. Die Nußbacher Band Yellow Snow ließ den Michel erbeben.

Bereits am Vormittag hatte eine Freiburg-Villingen-Connection eingeheizt: Moby‘s Dick. Das Trio groovte, es spielte fast schon trashig. „Bright the Sky Tree“, „Next Ice Age“ und „Sometimes in Nowhere“ sorgten für harte Rhythmen. Die Life Pictures machten die Bühne reif für den wohl ungewöhnlichsten Act: Jazz-Experience mit (Sophie) Knobil und Band aus der Schweiz. Ungewöhnlich ihre Performance. Die vor allem im Raum Villingen-Schwenningen bekannte Band Lieber Anders beschloss dann den Abend.

Am Abend bewiesen Orlando Gold mit fetzigem Funk und auch Rock ihre Klasse, bevor es in die Aftershowparty mit DJ Waldschrat ging – mit offenem Ende. Deutlich ruhiger ging es hier am zweiten Tag zu, als schon vor der Mittagszeit der Singer und Songwriter Marius, danach Harizen mit Folk, Blues und eigenen Titeln übernahmen. Vielen bekannt sind die drei schon etwas reiferen Jungs, die „Locker vom Hocker“ heißen und so auch Musik machen – in aller Regel ruhige Rockballaden, manchmal sogar schnulzige Titel. Den Abschluss gaben Eye Drop. Die jungen Musiker aus Sulz sollte man sich merken, sie bieten Folk, Rock und Pop, teils aus eigener Feder.