Seit diesem Jahr haben die Sportfreunde Schönenbach einen neuen Schiedsrichter in ihren Reihen, wie in einer Pressemeldung mitgeteilt wird. Der ehemalige Junioren-Spieler Domenic Hug nahm im Januar und Februar am Schiedsrichter-Neulings-Lehrgang in Donaueschingen-Aufen teil. Nach fünf Schulungsterminen nahm er dann am 8. Februar erfolgreich an der Schiedsrichter-Prüfung teil.

Nach der Winterpause ausgebremst

Gespannt wartete er nach der Winterpause auf seinen ersten Einsatz, doch dann wurde er ausgebremst. Sein erster Einsatz als Schiedsrichter war für den 13. März geplant. Doch am selben Tag wurde dann aufgrund Corona der Spielbetrieb im Fußballverband eingestellt.

Langes Warten auf den ersten Einsatz

Ein langes Warten folgte, bis er am 22. August seinen ersten Einsatz als Schiedsrichter hatte. Beim Spiel der B-Junioren der SG St. Märgen gegen die SG Brigachtal. Dort kam er noch im Tandem-Team mit seinem Schiedsrichter-Paten und Sportfreunde-Schiedsrichter Klaus Hummel zum Einsatz.

Inzwischen viel Erfahrung gesammelt

Doch schon in den folgenden Wochen folgten zahlreiche Einsätze auf den Plätzen im Bezirk Schwarzwald. Im Einsatz bei Jugend-, Damen- und Aktiven-Spielen, konnte er viel Erfahrung sammeln – immer unterstützt auch von seinem Vater und ehemaligen Spieler der Sportfreunde, Michael Hug. Besonders natürlich als Fahrer, da Domenic erst 17 Jahre alt ist.

Ruhige und sachliche Art

Auch der Vorsitzende Horst Hettich fuhr ihn zu einem Spiel und konnte sich selber von seinem Talent überzeugen. „Obwohl er erst wenige Spiele geleitet hat, wirkte er mit seiner ruhigen und sachlichen Art sehr souverän und man konnte sehen, dass er das Spiel immer unter Kontrolle hat. Je unauffälliger ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld das Spiel leitet, desto besser werden auch die Entscheidungen von den Spielern akzeptiert“, so Horst Hettich. Die Lehrabende der Schiedsrichtergruppe Bregtal sind für ihn quasi ein Heimspiel, denn diese finden einmal im Monat im Vereinsheim der Sportfreunde Schönenbach statt.

Neue Unterbrechung

Unterbrochen wurde das Engagement von Hug nun erneut am 29. Oktober durch das Spiel- und Trainingsverbot des Südbadischen Fußballverbandes. Zum zweiten Mal wurde er so in seiner Schiedsrichter-Tätigkeit unterbrochen. Wann es weitergeht, weiß man noch nicht, aber der SBFV hat am 9. November beschlossen, dass für alle Mannschaften ab der Verbandsliga abwärts in allen Altersklassen kein Spielbetrieb mehr stattfinden soll. So gibt es auch keine Spielleitung mehr für Domenic Hug dieses Jahr. Aber wie alle Spieler hofft auch er dass es 2021 wieder mit Fußball im Freien losgeht, denn Hallenturniere wird es diesen Winter keine geben.