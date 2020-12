von Markus Reutter

Gesang der Kirchenbesucher ist derzeit wegen der Corona-Regeln nicht möglich. Möglich sind aber kleinere Gesangsgruppen, die unter Einhaltung der Hygieneregeln stellvertretend für die Gemeinde singen. Aber auch daran stört sich Bernhard Fritschi aus Gütenbach und begründet das.

Gottesdienste „eine Farce“

„Was mich im Moment extrem stört, sind die geplanten Weihnachtsgottesdienste mit singenden Chören, die teilweise abgehalten werden , das ist in meinen Augen eine Farce“, so Fritschi und gibt ein Beispiel aus seiner Heimatgemeinde Gütenbach. So war hier eine Weihnachtsmesse geplant, die von Mitgliedern des Gütenbacher Kirchenchores im Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag hätte aufgeführt werden sollen. „Ein Kirchenchor bestehend aus acht Leuten singt eine Weihnachtsmesse, davor wird natürlich auch eifrig geprobt. Er hat Zweifel, dass hier durchgängig auf genügend Abstand geachtet wird. Chormitglieder würden vor und nach der Probe vor der Kirche „auf einem Haufen“ stehen. Auch hält er die Empore der Gütenbacher Kirche für so klein, dass es dort Probleme mit genügend Abstand zwischen den Chormitgliedern geben könnte.

Fritschi sieht in diesen Zeiten keine Notwendigkeit für vorgetragenen Gesang in den Gotteshäusern. Da gebe es auch Möglichkeiten, Gesang einzuspielen und vom Band laufen zu lassen.

Kirche befolgt Hygienekonzept

Dass die Kirche sehr wohl ein Hygienekonzept verfolge und auf dessen Umsetzung achte, betont Pfarrer Harald Bethäuser. Kürzlich habe er in der Kirche in Gütenbach Markierungen auf der Empore gesehen. Wie ihm erklärt wurde, seien dass die Hinweise, wo die Chorsänger stehen sollten, um entsprechend Abstand einzuhalten.

Proben vorerst abgesagt

Nach der Entwicklung der Pandemie seien nun die Proben für den Kirchenchor vorerst abgesagt worden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Die musikalische Weihnachtsmesse sei damit auch nicht mehr möglich. Vorgesehen sei nun, dass eine kleine Gruppe des Kirchenchores die Gemeindelieder singe. Dazu bedürfe es keiner regelmäßigen Proben. Den Chormitgliedern reiche es, etwas früher vor dem Gottesdienst zu kommen, um die Lieder aus dem Gotteslob kurz einzustudieren.

Gab es bislang die Möglichkeit für Präsenz- und Online-Gottesdienste, überlegt die katholische Seelsorgeeinheit, die Messen künftig nur noch online anzubieten. Eine letzte Entscheidung sei hierzu noch nicht gefallen, erklärt Bethäuser. Die Gottesdienste am kommenden vierten Adventswochenende würden aber noch parallel als Präsenz- und Online-Gottesdienste angeboten. Wenn das Online-Angebot bislang aufgezeichnet war, versucht es die Kirche nun mit Live-Übertragungen. Ein Start hierfür könne der Gottesdienst an Heiligabend sein.

„Online-Angebote der bessere Weg“

Ein Verzicht auf Präsenzgottesdienste und ein Ausbau der Online-Angebote hält Bernhard Fritschi für den besseren Weg. „Gerade hier in der Region hat man schon bewiesen, dass man zu wunderbaren Online-Gottesdiensten fähig ist.“

Fritschi bemängelt nach wie vor, dass der Umgang mit der Pandemie sehr unterschiedlich und für ihn nicht nachvollziehbar ausfällt. „Es ist unfassbar, betagte Leute mit über 80 Jahren singen zusammen, und Kinder dürfen nicht zusammen spielen oder ins Training des heimischen Fußballclubs gehen.“

Klinikaufenthalte der Kinder wurden verschoben

Fritschi räumt ein, dass er in seiner Sichtweise möglicherweise „sehr subjektiv“ ist. Er verweist er auf seine beiden Jungs, 16 und 19 Jahre alt, die an einer unheilbaren Muskelkrankheit leiden. Deren Behandlung habe während der Pandemie das Nachsehen. „Bei unseren Jungs stehen wichtige Klinikaufenthalte an, diese wurden wegen Corona im Jahr 2020 immer wieder verschoben. Dies zwar nicht immer von den Kliniken, sondern aus Angst auch von uns“, verweist er auf die Sorge einer Ansteckung seiner Kinder mit dem Virus.