Der Mess- und Kunstofftechnikspezialist Wehrle beschreitet in der beruflichen Ausbildung neue Wege. Erstmals wird mit Marie Duffner eine Mitarbeiterin ein Studium und eine Lehre gleichzeitig absolvieren. Die Unterkirnacherin nutzt das Studium plus für Industriekaufleute – ein neues Angebot der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Hochschule Furtwangen.

Beim Studium plus, das 4,5 Jahre dauert, sind die jungen Leute Azubi und Studierende zugleich. Die neue Ausbildung gibt es schon seit längerer Zeit – allerdings bislang nicht für angehende Industriekaufleute. Das hat sich jetzt geändert.

Und Gehalt gibt es auch

Der 18-jährigen Abiturientin fiel ihre Entscheidung nicht schwer, wie das Unternehmen Wehrle mitteilt. Die Firma hatte ihr das Studium plus vorgeschlagen. Der Mittelständler zählte zu den ersten Betrieben in der Region, die den neuen Ansatz positiv aufnahmen. Marie Duffner sagte zu: „Am Ende meiner Ausbildung habe ich den Bachelor-Abschluss International Engineering und bin Industriekauffrau. So etwas gibt es sonst nirgendwo. Zudem bekomme ich ein festes Gehalt.“

Schwarzwald-Baar-Kreis Mit „Matse“ können junge Menschen in eine glänzende Zukunft starten Das könnte Sie auch interessieren

Gereizt hat sie auch die Möglichkeit, im Studium ihre Fremdsprachenkenntnisse auszubauen. An der Hochschule erwartet sie eine Vielzahl von unterschiedlichen Fächern. Wer International Engineering studiert, bekommt unter anderem Einblicke in die Managementlehre, in die Betriebswirtschaft, aber auch in die Konstruktion und in die Elektrotechnik.

Konstanz "Die Bewerbung ist die erste Arbeitsprobe" Das könnte Sie auch interessieren

Die junge Frau ist sich sicher, dass sie mit der Doppelbelastung aus Studium und Lehre zurechtkommt: „Ich kann gut einteilen.“ Einen Tag pro Woche wird sie in den nächsten Monaten an der Hochschule verbringen, einen in der Berufsschule, den Rest der Woche arbeitet sie im Unternehmen. An Wehrle gefalle ihr, dass der mittelständische Betrieb über eine lange Geschichte verfügt, fest in Familienhand ist und für hochwertige Produkte stehe.

Furtwangen Wie ein Musik-Projekt dementen Menschen hilft Das könnte Sie auch interessieren

Sylke Hör und Ralph Wehrle koordinieren bei der Firma Wehrle die Ausbildung. Ralph Wehrle sagt: „Das Unternehmen steht schon immer für eine sehr gute Ausbildung. Das bedeutet aber auch, dass man gegenüber neuen Möglichkeiten offen sein muss. Wir wollen nicht stehen bleiben.“ Deshalb habe man sich schnell entschlossen, die neue Studium-plus-Kombination in das Wehrle-Ausbildungsprogramm aufzunehmen.

Wertvoll für den Betrieb

Sylke Hör gefällt an dem neuen Ausbildungsweg vor allem die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis. „Wer beides erlebt hat und miteinander verbinden kann, ist sehr wertvoll für den Betrieb.“ Wichtig sei die internationale Ausrichtung. „Wehrle liefert für den Weltmarkt. Der Umgang mit ausländische Kunden hat deshalb für uns eine große Bedeutung“, sagt die Ausbildungskoordinatorin.