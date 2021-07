von Siegfried Kouba

Gleich fünf Exponate stellen im Deutschen Uhrenmuseum das Objekt des Monats Juli dar. Aber Vorsicht: Die Sache hat diesmal sprichwörtlich einen Haken. Mit dem Bändchen „Die Zeit hängt am Haken“ der österreichischen Autorin Brigitte Pixner haben die Ausstellungsstücke nur bedingt etwas zu tun, nämlich mit der Verknüpfung von Zeit, Uhren und eben dem Haken.

Taschenuhren schwer „en vogue“

Der Blick wandert zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Taschenuhr war gerade schwer „en vogue“. In unterschiedlichsten Größen und Preislagen war sie zu erstehen. Zum Schutz vor Schlag und Schmutz wurden beidseits Deckel angebracht. Doch was geschah, wenn der gnädige Herr das wertvolle Stück aus der Hosen- oder Rocktasche zog? Einfach so hinlegen – das funktionierte nicht. Schnell vergaß man, wo man sein Kleinod deponiert hatte. Die Suche nach dem empfindlichen Gegenstand ging los. Auch war sie vor Herunterfallen nicht gefeit.

Also die Lösung: Der Haken! Und der war nicht ein einfach gebogener Draht, den man an der Türzarge anbrachte, nein zum wertvollen Zeitmesser musste auch ein adäquates Hilfsmittel her. Der Taschenuhrenhalter wurde erfunden und erfuhr die unterschiedlichsten Erscheinungsformen.

Schlange, Stuhl und Staffelei

Dazu schreibt das Museum: „Was haben eine Schlange, ein gusseiserner Stuhl und eine hölzerne Staffelei gemeinsam? Bei einer solchen Frage ahnen Sie vielleicht schon, dass die Sache einen Haken hat.“ Und der war sprichwörtlich zu nehmen und zierte die einfallsreichen Halter, die einen festen Platz oft zu dekorativen Zwecken in bürgerlicher Wohnung, Hotel-Suite oder Schlosssaal erhielten. Die Motive und Materialien füllten ein weites Spektrum aus. Verwendet wurden Holz, Bronze, Messing, Gusseisen oder Alabaster, um Tierfiguren, Fantasiegebilden oder Ornamenten das vom Kunden gewünschte Erscheinungsbild zu geben.

Accessoire für extravagante Hipster

Ob Kunst oder Nippes mag jeder Museumsbesucher für sich entscheiden. Nicht ganz leicht sind die Entscheidungskriterien. Denn: Ist es die aufbäumende Schlange, der schwingende Adler oder die starre Staffelei? In unseren Tagen gewinnt die Taschenuhr als Accessoire bei extravaganten Hipstern an Bedeutung – der Taschenuhrenhalter jedoch erlebte bislang keine Renaissance. Das Uhrenmuseum beherbergt rund 2000 Taschenuhren und eine erstaunliche Anzahl an Taschenuhrenhaltern. Das Uhrenmuseum hat montags geschlossen und ist ansonsten bis Oktober jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr werden Führungen angeboten und tagsüber gibt es manche Vorführung. Auskünfte: Telefon 07723/9 20 28 00.