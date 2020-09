von Stefan Heimpel

Thema in der Vorstandssitzung des VdU (Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach) war die Planung für die 2020 vorgesehene Leistungsschau. Allerdings hat sich der VdU nun dazu entschlossen, diese Leistungsschau, die Anfang 2020 stattfinden sollte, um ein Jahr zu verschieben. In der verbleibenden Zeit sei der organisatorische Aufwand riesig und kaum zu bewältigen. Außerdem ist aktuell noch gar nicht abschätzbar, ob solche Planungen mit Blick auf die Corona-Entwicklung sinnvoll seien.

Vöhrenbach/Urach Flüchtlinge verlassen Urach – Stadt Vöhrenbach findet doch noch eine geeignete Wohnung für sie Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem findet wie geplant am 28. Oktober um 18.30 Uhr im Bürgersaal ein runder Tisch zu dieser Leistungsschau statt. Hier sollen einige grundlegende Fragen zwischen allen interessierten Betrieben und dem VdU geklärt werden. Ein möglichst frühes Feedback sei für die weitere Planung wichtig. Neben verschiedenen Firmenvertretern, die sich für dieses Thema interessieren, haben zu dem Treffen bereits der Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner und die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Hengstler ihr Kommen zugesagt.

Furtwangen Der neue Herr über den Vertretungsplan findet diese Schule besonders spannend – und das hat einen guten Grund Das könnte Sie auch interessieren

Diskutiert werden soll, ob eine solche Schau überhaupt noch zeitgemäß ist. Als Alternative, so der Vorsitzende des VdU Florian Klausmann, gibt es inzwischen auch digitale Leistungsschauen. Thema ist zudem der Ort für diese Leistungsschau. Unter anderem wurde das interkommunale Gewerbegebiet auf der Neueck in die Diskussion gebracht.

Kunden sollen motiviert werden

In der Sitzung des VdU wurden auch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf den örtlichen Handel besprochen. Der Vorsitzende Florian Klausmann hakte nach, ob der VdU vielleicht etwas besser machen könne und wie in Zukunft auf ähnliche Entwicklungen reagiert werden sollte. Ein Thema war dabei die Diskussion über Möglichkeiten, die Furtwanger zum Einkauf vor Ort zu motivieren. Entsprechende Plakate sollen nun an den Ortseingängen aufgestellt werden, die genaue Gestaltung und der Inhalt werden noch diskutiert und geplant.

Lieferservice kommt an

Dabei, so auch die Meinung mehrerer Mitglieder, habe es gerade während dieser Corona-Zeit viele Menschen gegeben, die in Furtwangen eingekauft haben, weil sie in dieser Situation nicht in die großen Einkaufsmärkte oder in die teilweise stark besuchten Innenstädte fahren wollen. Dieser Lieferservice als Angebot des Furtwanger Handels solle daher noch einmal verstärkt und auch entsprechend deutlich beworben werden. Viele Händler bieten einen Lieferservice, der in den Corona-Monaten gut frequentiert gewesen sei. Entsprechende Hinweise und Möglichkeiten sollen deshalb erneut auf der Homepage des VdU verankert werden.

Kunden sollen nicht im Regen stehen

Fast noch wichtiger, so die Meinung mehrerer Händler, sei die Frage, wie in den anstehenden kalten und feuchten Monaten auf die Kunden reagiert werden soll, die wegen der Beschränkungen in den Geschäften vor der Ladentür warten müssen. Hier müsste es gewisse Möglichkeiten geben, sie während des Wartens vor Wind und Wetter zu schützen. Alle Beteiligten sollen sich dazu noch einmal entsprechende Gedanken machen. Vorgeschlagen wurden unter anderem große Schirme, die für den Furtwanger Handel über den VdU beschafft werden könnten.