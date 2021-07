Gewerbeflächen sind aufgrund der topographischen Gegebenheiten rar im oberen Bregtal. Ein besonderes Highlight ist hier das Gewerbegebiet Neueck mit seinen großen Gewerbeflächen. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die Gemeinde Gütenbach hier bereits ein Gewerbegebiet „Ob der Eck“ eingerichtet, das schnell immer größer wurde. Dann entstand die außergewöhnliche Idee, hier ein interkommunales Gewerbegebiet zu errichten. Denn anschließend an das bestehende Gewerbegebiet gab es sowohl auf Gütenbacher Gemarkung wie auf der direkt anschließenden Furtwanger Gemarkung Flächen, die ebenfalls für ein Gewerbegebiet geeignet waren. Das Besondere dabei: dieses Gewerbegebiet ist in sich eine Einheit, liegt aber verteilt auf den Gemarkungen von Furtwangen (Gemarkung Neukirch) und Gütenbach.

2011 wurde der Beschluss gefasst, ein solches gemeinsames Gewerbegebiet zu erstellen, ein Zweckverband wurde durch die beiden Kommunen ins Leben gerufen, der nun dieses interkommunale Gewerbegebiet verwaltet. Nach sieben Jahren war es endlich so weit: 2018 konnten Bürgermeisterin Lisa Wolber (Gütenbach) und Bürgermeister Josef Herdner (Furtwangen) nach dem Abschluss der Erschließungsmaßnahmen das Gewerbegebiet offiziell seiner Bestimmung übergeben. Und sofort begannen hier die Bauarbeiten für die ersten Unternehmen. Bei der großen Nachfrage nach Gewerbeflächen müsse man sich eigentlich schon sofort wieder Gedanken machen, wo man wieder ein ähnliches Projekt realisieren könnte, meinte Bürgermeister Herdner bei dieser Gelegenheit.

Im ursprünglichen Gütenbacher Gewerbegebiet sind es fünf Betriebe, die hier schon seit vielen Jahren aktiv sind. Im interkommunalen Gewerbegebiet kamen sieben weitere Gewerbe-Grundstücke dazu. Davon ist aktuell nur noch eines zu verkaufen. Vier dieser Grundstücke sind bereits bebaut oder der Bau ist kurz vor der Fertigstellung. Besonders erfreulich für die Gemeinden ist, dass sie mit diesem Gewerbegebiet der heimischen Wirtschaft Möglichkeiten zur Expansion bieten, denn alle neuen Grundstücke im Gewerbegebiet wurden von Firmen aus Furtwangen und Gütenbach erworben.

Größter Investor ist aktuell hier die Firma Pumpen Scher-zinger aus Furtwangen. Flaggschiff des ganzen Gewerbegebietes ist aber auf jeden Fall die Rena GmbH. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seither seinen Hauptsitz im Gütenbacher Gewerbegebiet Neueck. Rena ist ein internationales Unternehmen im Maschinenbau, das Anlagen für die nasschemische Oberflächenbehandlung in der Halbleiter-, Medizin-, Solar- und Glasindustrie produziert. Dieses große Unternehmen hat natürlich wirtschaftlich für Gütenbach eine besondere Bedeutung. Weltweit zählt es rund 1200 Mitarbeiter, am Standort Gütenbach, der Firmenzentrale, 444. Beeindruckend ist hier nicht zuletzt auch das neue und mit seiner besonderen Fassade weithin sichtbare Firmengebäude, das 2014 errichtet wurde. Neben Rena und Pumpen Scherzinger gibt es aber auch noch eine ganze Reihe anderer Unternehmen sowohl im Gütenbacher Teil wie im interkommunalen Gewerbegebiet. Hier findet man beispielsweise eine CNC-Produktion, eine Bauunternehmung oder einen Reifenhandel mit Werkstatt.