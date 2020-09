von Stefan Heimpel

Beraten und beschlossen wurde im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bregtal das Hygienekonzept für die kirchlichen Räume. Sie greifen vor allem im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Bei der Hygienordnung gelten auch für private Veranstalter, die ab sofort wieder die Räume anmieten können, ganz konkrete Vorgaben. Es ging in der Sitzung darum, ein Hygienekonzept sowohl für die Räume als auch für Veranstaltungen an sich in der Seelsorgeeinheit zu erstellen, damit in allen Räumlichkeiten die gleichen Bedingungen gelten. Das Gremium richtete sich dabei nach den entsprechenden Vorgaben der Erzdiözese.

Nutzer sind selbst verantwortlich

Die Seelsorgeeinheit erstellt und beschließt dieses Konzept. Die jeweiligen Nutzer werden aber dann von diesen Vorgaben in Kenntnis gesetzt und sind anschließend selbst verantwortlich dafür, dass diese Bestimmungen eingehalten werden. Dabei ist geregelt, dass bei eigenen Veranstaltungen der Seelsorgeeinheit die jeweilige Gruppe für die Reinigung und nicht zuletzt auch für die Desinfektion nach der Veranstaltung zuständig ist. Nach dem Ende der Pfarrgemeinderatssitzung setzten die Pfarrgemeinderäte das auch gleich selbst in die Praxis um.

Ganz entscheidend sind auch die entsprechenden Raumkonzepte, in denen festgelegt ist, wie viele Personen bei Veranstaltungen in dem jeweiligen Raum unter Wahrung der Abstände anwesend sein dürfen. Der größte Saal ist dabei der Pfarrsaal St. Cyriak, in dem bis zu 50 Besucher anwesend sein dürfen, im Pfarrzentrum Krone beispielsweise sind es nur 31.

Immer wieder Anfragen

Zu Diskussionen führte dann die Frage, ob die kirchlichen Räume auch wieder für private Nutzer zugänglich gemacht werden sollen. Während des Lockdowns, so Pfarrer Martin Schäuble, sei grundsätzlich darauf verzichtet worden. Aber es gebe immer wieder Anfragen für Geburtstage, Hochzeiten oder auch betriebliche Feiern. Josef Straub plädierte ganz klar dafür, die Räume wieder zu vermieten, um das gesellschaftliche Leben nicht ganz zum Erliegen zu bringen.

Hausmeister fehlt

Ein Problem dabei stellt beim Pfarrsaal die Tatsache dar, dass dort momentan kein Hausmeister vorhanden ist. Ursula Ruf verwies aber darauf, dass auch im Pfarrzentrum Krone vieles ehrenamtlich erledigt werde und bei den Veranstaltungen die jeweiligen Gruppen für Reinigung und die Bestuhlung selbst verantwortlich seien. Deshalb sollten auch in Furtwangen grundsätzlich die Veranstalter in die Pflicht genommen werden.

Hygienebeauftragter ist Pflicht

Unter diesen Vorgaben stimmte dann der Pfarrgemeinderat zu, dass auch wieder vermietet wird. Die jeweiligen Mieter müssen aber eine verantwortliche Ansprechperson vor allem auch für die Einhaltung des Hygienekonzeptes nennen, auch eine Kaution sollte geleistet werden.

Komplette Liste

Aufgenommen wurde auch der Vorschlag von Ursula Ruf, dass bei jeder Veranstaltung die Verantwortlichen eine komplette Liste der anwesenden führen müssen, in denen die Besucher neben ihren Kontaktdaten auch persönlich unterschreiben und bestätigen, dass sie keine Symptome aufweisen.

Nicht zuletzt wurde großer Wert darauf gelegt, dass die Zahl der zulässigen Personen grundsätzlich einzuhalten ist, was natürlich genauso auch für kirchliche Veranstaltungen gilt. Man könne hier auch aus praktischen Gründen nicht unterscheiden, ob einzelne der Besucher zu einer Familie gehören und deshalb vielleicht nicht den Mindestabstand einhalten müssen. Dies alles wird den Mietern dann auch beim Vertragsabschluss schriftlich übergeben und dann am Ende bei der ordnungsgemäße Rückgabe der Räume überprüft.

Pfarrer Martin Schäuble | Bild: Stefan Heimpel