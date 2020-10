Die Mountainbike-Abteilung des Ski-Clubs darf seit Ende 2019 den Hartplatz im Sportstadion als zusätzliches Trainingsgelände nutzen. Um von dort auf direktem Weg zur angrenzenden Bike-Strecke des Vereins zu gelangen, wollte man die „alte Brücke“ wieder in Betrieb nehmen. Diese Brücke war vor vielen Jahren für den Bike-Marathon gebaut worden, der damals noch im Stadion startete. Da die Brücke allerdings aufgrund ihres baulichen Zustands schon lange nicht mehr genutzt werden konnte, hatte Bürgermeister Josef Herdner dem Ski-Club Unterstützung bei der Renovierung zugesagt.

Tatkräftiges Team und ein fleißiger Vater

Bauhofleiter Norbert Wiehl und sein Team kümmerten sich jetzt um die Arbeiten. Die Brücke wurde mit neuem Holz belegt und das Geländer repariert. Zusätzliche Unterstützung kam von Rainer Hock, dem Vater eines im Verein trainierenden Kindes: Er machte den Weg zur Brücke wieder befahrbar.

Die Jüngsten haben Spaß

Inzwischen sind alle Arbeiten abgeschlossen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zügig gelangt man nun wieder vom Stadion zur Bike-Strecke. Vor allem für die jüngsten Ski-Club-Mitglieder ist es jedes Mal ein Spaß, über die neue Brücke zu fahren. Der Verein bedankte sich bei Bürgermeister und Bauhofleiter für die Unterstützung. Für das Bauhof-Team gab es als Dankeschön noch zwei Bierfässchen und Schwarzwälder Schinken.

Begehrt bei Grundschulkindern

Wegen der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr nur zwei Kids-Rennen – in Neustadt und Kirchzarten – statt. Die Kinder des Vereins konnten dort Top-Ten-Platzierungen einfahren. Der Zulauf beim Training ist trotz Corona ungebrochen, teilt der Verein mit. Es gab sogar einen deutlichen Anstieg bei den Neuanmeldungen – vor allem von Kindern im Grundschulalter. Aktuell trainieren etwa 35 Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren mit neun Trainern in vier Gruppen. Nach den Herbstferien startet das Hallentraining unter Einhaltung der Corona-Auflagen. Mit dem ersten Schnee beginnen dann auch die Alpinen wieder mit ihrem Training.