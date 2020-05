von Stefan Heimpel

Seit vergangener Woche gilt in den Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr die Maskenpflicht zum Schutz vor der Infektion mit dem Coronavirus. Das Bewusstsein hat sich durchgesetzt, dass man sich an diese Verpflichtung halten sollte, nicht zuletzt zum eigenen Schutz. Allerdings kann man in Geschäften vereinzelt sowohl Besucher wie Mitarbeiter feststellen, die diese Maskenpflicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie sind aber klar in der Unterzahl.

Mund und Nase bedecken

Hierbei geht es durchweg um den sogenannten Mund-Nasen-Schutz, der zum einen aus einer selbstgenähten Maske mit handelsüblichen Stoffen bestehen kann, zum anderen aber beispielsweise aus einem Schal. Ebenso sind MNS-Masken im Handel, teilweise zum mehrmaligen Gebrauch, aber auch als Einweg-Maske. Wesentlich ist nur, dass Mund und Nase bedeckt sind.

Solche einfachen Masken hatten in den vergangenen Wochen zahlreiche Bürger nach einem Aufruf der Furtwangener Stadtverwaltung genäht, um zuerst die karitativen Einrichtungen wie Sozialstation und Altenheim mit einer Maske zu versorgen, bis diese die medizinischen Schutzmasken erhalten.

Hauptamtsleiter ist beeindruckt

Hauptamtsleiter Marcel Schneider zeigte sich beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft. Mehr als 500 Masken wurden hier in zwei Etappen genäht. Nach der Versorgung der beiden karitativen Einrichtungen wurden die übrigen Masken unter anderem für die Mitarbeiter im Rathaus verwendet, aber auch über Apotheken der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Aktuell sei keine neue Näh-Aktion geplant, denn nun sei jeder selbst für Kauf oder Herstellung einer Schutzmaske verantwortlich.

Ordnungsamt im Einsatz

Die Stadtverwaltung wird die Weiterentwicklung genau beobachten und bei Bedarf unterstützend eingreifen. In diesem Zusammenhang machte Marcel Schneider außerdem deutlich, dass Hermann Fengler vom Ordnungsamt sich im Bereich Infektionsschutz in den vergangenen Wochen massiv einsetzt. Nach den umfangreichen Kontrollen im Bereich der Ansammlung von Personen gehört aktuell auch die Kontrolle der Maskenpflicht und der anderen Vorgaben für die Öffnung des Einzelhandels zu seinen Aufgaben.

Geschäfte geöffnet

Im Einzelhandel selbst, so Florian Klausmann, Vorsitzender des VdU (Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen und Gütenbach) und damit quasi Sprecher der Einzelhändler, sei man froh über die Möglichkeit, die Geschäfte wieder zu öffnen. Sowohl die Kunden wie die Mitarbeiter der Betriebe halten sich nach seinen Beobachtungen an diese Bestimmungen. Vor allem seien inzwischen auch Masken an verschiedenen Stellen in der Stadt erhältlich. Er nannte unter anderem die Apotheken oder den Drogeriemarkt Müller, aber auch das Waldwerk, das selbst hergestellte Masken anbietet.

Konsequente Einzelhändler

Als Beispiel schilderte Klausmann das Vorgehen in seinem eigenen Betrieb, Schuh- und Sport-Klausmann in der Wilhelmstraße: Schon bisher hätten die Mitarbeiter im Haus meistens Schutzmasken getragen, nun werde konsequent darauf geachtet. Allerdings räumte Klausmann auch ein, dass die Verpflichtung, Schutzmasken den ganzen Tag über zu tragen, gerade auch bei höheren Temperaturen, eine Herausforderung darstelle. Unter der Maske schwitze man ziemlich stark. Aber gerade bei ihnen im Geschäft sei ein näherer Kontakt zum einzelnen Kunden nicht immer vermeidbar, gerade wenn man beispielsweise Senioren bei der Anprobe von Schuhen helfen muss, was dann mit Handschuhen erledigt wird.

Ein- und Ausgang getrennt

Unverständlich ist es für Klausmann, dass in der ersten Woche die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung zur Schutzmaske nicht sofort mit einem Verwarnungsgeld bewehrt wurde, sondern erst seit diesem Montag. Auch beim Ablauf im Geschäft habe sich durch die Corona-Verordnung vieles geändert. Man habe sofort Eingang und Ausgang getrennt. Ebenso hat er für sein Geschäft die maximale Zahl der Kunden auf fünf festgelegt, obwohl diese eigentlich nach der Größe des Geschäftes höher sein dürfte. Aber es gehe an manchen Stellen doch relativ eng zu.

Insgesamt aber sei er, wie scheinbar auch viele andere Einzelhändler, mit der Resonanz in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung sehr zufrieden. Nach seiner Einschätzung sei es beispielsweise so, dass mancher, der durch Home Office oder Kurzarbeit nun mehr Zeit zur Verfügung hat, das Hobby Radfahren neu entdeckt.

Unverlässliche Masken

Auszug aus den Hinweisen zu den selbst hergestellten Masken vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Kooperation mit dem Robert-Koch-Institut: Träger von „Community-Masken“ oder „DIY-Masken“ (aus handelsüblichen Stoffen genäht und im Alltag getragen) können sich nicht darauf verlassen, dass diese sie oder andere vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 schützen, da für diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen wurde.

Die wichtigsten Regeln

Personen, die eine entsprechende Maske tragen, sollten unbedingt folgende Regeln berücksichtigen: