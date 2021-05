Die Kinderzahlen in der Stadt Furtwangen steigen weiter an. Darauf hat die Stadt nun auch mit der Kindergartenbedarfsplanung für das Jahr 2021/2022 reagiert. Diese wurde jetzt im Gemeinderat vorgestellt.

In die Diskussion geworfen wurde dabei auch die Frage, ob nicht bei weiter steigenden Zahlen im Lauf der Jahre sogar ein weiterer Kindergarten in Furtwangen nötig sein könnte, da die vorhandenen Kapazitäten schon zu einem Großteil verbraucht seien.

Ungeklärte Finanzierung

Der Furtwanger Gemeinderat hat im Anschluss an das Referat von Bernadette Burt über die Entwicklung an den Kindergärten diskutiert.

Christdemokraten: Thomas Riesle machte den Kraftakt der Finanzierung dieser Einrichtungen deutlich. Bürgermeister Josef Herdner bezeichnete die deutlich wachsende Kinderzahl als eine erfreuliche Entwicklung. Thomas Riesle bedankte sich für die ausführliche Darstellung dieses „komplexen Themas“. Eine wesentliche Rolle spielen nach seiner Meinung auch die vielen Änderungen in der Arbeitswelt. Bemerkenswert sei unter anderem die Zahl von 42 Kindern aus den umliegenden Gemeinden, deren Eltern zumeist einen Arbeitsplatz in Furtwangen haben. Noch vor einigen Jahren sei eher darüber nachgedacht worden, wie sich bei den sinkenden Zahlen die Kindergartenplätze konzentrieren ließen. Nicht zuletzt wies Thomas Riesle darauf hin, dass die Kinder-Betreuung für die Stadt Furtwangen ein Kraftakt sei. Denn nach Abzug der anderen Fördermittel und Beiträge habe die Stadt jedes Jahr 1,2 Millionen Euro an Kosten für die Kindergärten zu tragen.

Freie Wähler: Anja Siedle fragte nach, wie in den Kindergärten der aktuelle Corona-Test praktiziert werde und wer für die Kosten aufkomme. Die Verwaltung erläuterte, dass das Landratsamt die Testpflicht vorgebe, die im Kindergarten oder auch zu Hause erfüllt werden könne. Ebenso getestet werde durch eine Beauftragung des Landes das Personal von Schulen und Kindergärten. Die Kosten könne die Verwaltung aktuell nicht auflisten, denn zuerst einmal sei es darum gegangen, genügend Testmaterial zu beschaffen – auch für die Schulen. Erst sekundär werde sich das Rathaus mit den Kosten und der Finanzierung beschäftigen. Anja Siedle mahnte weiterhin den schon länger geforderten einheitlichen Maßstab für die Elternbeiträge an. Bürgermeister Herdner machte deutlich, dass die Gespräche laufen, aber vor allem die Träger gefordert seien, die unter der Regie der katholischen Verrechnungsstelle verhandelten. Dies wurde vom Gemeinderat auch als Antrag beschlossen.