von Siegfried Kouba

Der Förderverein Biathlon hält den Wintersport hoch und hielt im Skiinternat (SKIF) Furtwangen am Engelgrund seine 24. Mitgliederversammlung ab.

Nach den Wahlen beim Förderverein Biathlon steht der Vorstand fest (von links): Kassenprüferin Melanie Brugger, der Vorsitzende Siegfried Kaltenbach, sein Vertreter Rudolf Kleiser, Schriftführerin Simone Hauswald, Beisitzer Christoph Duffner und Kassenwartin Hiltrud Maier. Bild: Siegfried Kouba | Bild: Kouba

Stolz ist der Verein auf die Weltspitze-Athleten Janina Hettich, Benni Doll und Roman Rees. Vorsitzender Siegfried Kaltenbach würzte die Versammlung mit Humor. Umfangreich berichtete Ina Metzner über die sportlichen Ereignisse. Ihr Fazit: „Biathlon im Schwarzwald lebt.“ 14 Beteiligte legten im Profisport ein gutes Trainingsjahr hin, und man war multikulturell unterwegs. Die Leistungen zeigten, dass eine ausgezeichnete Truppe entstand. Bei den Junioren lag Philipp Lipowitz vorn, und im C-Kader laufen die Vorbereitungen in Obertillach mit besten Aussichten auf qualitativ gute weibliche und männliche Sportler.

Im SKIF werden derzeit zwölf Athleten betreut mit starken 17er- und 18er-Jahrgängen, wobei einige die Gruppe aufmischen. Bei den Schülern sind starke Mädchen der Gruppe S15 vertreten, und die S14 versprechen Entwicklungspotential. Gute Ansätze zeigen eine Breitnauerin und eine Todtnauerin in S13. Auch die Arbeiten in den Stützpunkten Schönwald und Notschrei laufen gut, hieß es in der Versammlung.

Siegfried Kaltenbach resümierte über 45 Jahre Biathlon, der provisorisch anlief und von Geldmangel geprägt war. 1984 begann am Notschrei der Auftakt mit Luft- und Kleinkalibergewehr. Endlich kam das Projekt Brend/Rohrhardsberg ins Rollen, es wurden Mittel frei, Skirollerstrecken entstanden und ein eigenes Vereinshaus wurde gebaut.

Das Fortkommen wurde durch das SKIF und ihre Vorreiterin Simone Hauswald garantiert. Neue Strukturen sorgten für Erfolge. 2019/20 wurde die Anlage in Schönwald ausgebaut. „Es machte richtig Spaß“, so Kaltenbach, alles funktionierte, getoppt von drei Weltspitze-Biathleten. Der Förderverein unterstützt unter anderem bei Leihwaffen, Anlagenbau, Veranstaltungen und der „großartigen Broschüre“, von der ein 50. Jubiläumsheft entstand und in der 25 Jahre Förderverein gewürdigt wurden. Künftig wird es einmal im Jahr erscheinen.

Schriftführerin Simone Hauswald berichtete, dass eine „Erfolgstafel“ im Weißenbach mit allen Sportlererfolgen installiert werde. Trotz Corona geschuldeter Mindereinnahmen konnte über einen guten Kassenstand durch Hiltrud Maier berichtet werden.

Der einstige Lehrer im SKIF, Dieter Moll, führte die Entlastung des Vorstands herbei und leitete die Wahlen. Für die nächsten zwei Jahre ist Vorsitzender Siegfried Kaltenbach im Amt, vertreten durch Rudolf Kleiser. Hiltrud Maier wird weiter die Kasse führen, Simone Hauswald bleibt Schriftführerin. Für die Pressearbeit ist Gabi Schneider zuständig. Beisitzer sind Daniel Bettinger und Christoph Duffner, Kassenprüfer Jochen Schwer und Melanie Brugger. Dank und ein Präsent gingen an die verdienten Mitglieder Hannelore Frank und Helmut Riesle.