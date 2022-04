Manfred Pfaff fällt ein Stein vom Herzen, wenn er an die Zukunft denkt. Die Nachfolge seines Lebenswerkes ist in trockenen Tüchern.

Den 1996 gegründeten Malerbetrieb führte er über 26 Jahre sehr erfolgreich in der Spitze mit acht Mitarbeitern. Dabei waren für den in Neukirch ansässigen Manfred Pfaff Termintreue, Zuverlässigkeit und Qualität das höchste Gebot.

Diese Werte möchte er weitergeben und lernt mit Florian Küster, angehender Jungmeister von Heinrich Schmid, die nächste Generation ein. Florian Küster, der seit einiger Zeit erfolgreich ein Malerteam in Freiburg leitet, hat nicht eine Minute gezögert. „Ich bin offen für Neues und freue mich auf die Herausforderung.“

Komplettiert wird das Team von Sascha Kuberg, Abteilungsleiter Heinrich Schmid Freiburg. Er kennt die Strukturen nur zu gut, hat die Ausbildung, das Studium und den Meister bei Heinrich Schmid absolviert. „Für mich war es von Anfang an eine Herzensangelegenheit. Schon bei dem ersten Gespräch mit Pfaff hat es super harmoniert. Das war die Basis für eine gute Zusammenarbeit.“

So ganz wird Pfaff den Staffelstab nicht weitergeben. „Solange ich körperlich fit bin und meine Unterstützung gebraucht wird, schließe ich morgens auf und abends wieder ab.“ Nach 26 Jahren endlich wieder mal zwei Wochen mit seiner Frau in den Urlaub zu gehen, darauf freut er sich am meisten.

Aktuell zählt das Team um Heinrich Schmid Furtwangen fünf Mitarbeiter. „Wir sind froh, ein so großartiges Team zu haben“, sagt Sascha Kuberg und fügt hinzu: „Mittelfristig möchten wir noch wachsen.“ Florian Küster freut sich schon darauf, neue Auszubildende zu begrüßen.“ (sk/fue)