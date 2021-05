Produkte aus dem Haus Renner Natursteine sind in beziehungsweise aus Stein gemeißelt. Der Handwerksbetrieb aus Furtwangen hat eine beinahe 70-jährige Tradition. Und man übertreibt nicht, wenn man das Unternehmen als Meisterbetrieb bezeichnet. Aktuell arbeiten drei Steinbildhauer mit Meistertitel in dem Familienbetrieb.

Das Tätigkeitsfeld hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. War früher die Herstellung von Grabmalen das Hauptstandbein, sind heute vor allem Küchenarbeitsplatten gefragt. Küchenplatten aus Naturstein sind unverwüstlich und halten mehr als ein Küchenleben lang. „Hier geht der Trend aktuell zu matten Oberflächen“, erklärt Heike Renner. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung von großflächigen, nahezu fugenlosen Badfliesen. Aber auch Treppenbeläge für innen und außen und Fensterbänke werden von dem Betrieb, in dem zusätzlich zwei Gesellen, ein Auszubildender sowie zwei Aushilfskräfte beschäftigt sind, zuverlässig und termingetreu ausgeführt.

Der Kunde kann aus einem vielfältigen Sortiment an Natursteinen auswählen. In der heimischen Werkstatt mit großem und modernem Maschinenpark wird das Rohmaterial dann ganz nach Kundenwunsch bearbeitet und veredelt.

Seine Liebe für den Werkstoff Naturstein hat Johannes Renner an seine beiden Söhne Denis und Patrick weitervererbt. Längst haben sie den Meistertitel (jeweils mit Note 1,1) im Steinmetzhandwerk abgelegt und arbeiten im elterlichen Betrieb. „Das ist eine Seltenheit, dass gleich beide Söhne in die Fußstapfen treten“, freut sich Mutter Heike. Die Zukunft des 1953 von Erich Renner gegründeten und seit 1995 von Johannes Renner geführten Betriebs ist somit in der dritten Generation gesichert. (spr)