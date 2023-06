Tief gräbt sich die Baggerschaufel in das Erdreich und trägt Kubikmeter um Kubikmeter Erdaushub ab. Was wie grobes Arbeiten aussieht, erfordert viel Fein- und Fingerspitzengefühl. Genau das hat Marius Ensch, der den großen Bagger routiniert bedient. Seit über zehn Jahren betreibt er seinen Baggerbetrieb in Furtwangen.

Mit dem großen Fuhrpark, der mehr als ein Dutzend Spezialfahrzeuge umfasst, vom Radlader und Planierraupen bis zum 27-Tonnen-Kettenbagger und diversen Lastwagen, können Marius Ensch und sein 14-köpfiges Team ein vielseitiges Einsatzgebiet abdecken.

Als Alleinstellungsmerkmal führt der Baggerprofi auf, dass sein Unternehmen alles aus einer Hand bietet. „Wir machen alles, von Abbrucharbeiten über das Ausheben der Baugrube bis zum kompletten Tiefbau- und Wegebau“, zählt Marius Ensch auf. Auch Verschönerungsarbeiten oder die Neumodellierung von Wohnanlagen kann der Baubetrieb übernehmen.

Entsprechend groß ist das Einsatzgebiet. Neben Furtwangen und den Nachbargemeinden übernimmt der Baggerbetrieb Ensch Erdbewegungsarbeiten bis nach Freiburg, Villingen-Schwenningen und an den Feldberg.

Um die Arbeiten präzise nach Kundenwunsch auszuführen, ist eine ausführliche Beratung vor Ort für den Inhaber selbstverständlich. Neben Erdbewegungsarbeiten bietet Marius Ensch auch Winterdienstarbeiten für Gewerbe- und Firmenkunden.an. (spr)