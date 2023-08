2018 machte sich der Schönwälder Sebastian Schwer als Garten- und Landschaftsbauer selbstständig. Auf die Ausbildung folgte die Weiterbildung zum Garten- und Landschaftsbaumeister sowie die Mitgliedschaft im Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

Mit seinen mittlerweile sechs Mitarbeitern, davon zwei Auszubildende, setzt der 28-jährige Schwer die Wünsche seiner Kunden um und verwandelt auch die trostlosesten Bereiche in blühende Landschaften. Das Portfolio des Meisterbetriebs mit dem modernen Fuhrpark ist umfangreich. „Wir bieten alles aus einer Hand. Von der Planung über Bau und Gestaltung und auf Wunsch übernehmen wir anschließend auch die Pflege“, zählt Sebastian Schwer auf.

Ob Terrassengestaltung, Pflastern von Wegen, Rasenanlage oder Rollrasen verlegen, Pflanzung oder das Setzen von Natursteinmauern – je größer die Herausforderung, umso mehr kann Sebastian Schwer seine Kreativität entfalten. Das ist es auch, was er an seinem Beruf so sehr liebt. Auch im Bereich der Dachbegrünung ist das Unternehmen aktiv.

Sein gärtnerisches Können bringt der Schönwälder Garten- und Landschaftsbaumeister nicht nur bei Privatkunden ein. Auch Gewerbeanlagen und öffentliche Grünanlagen verschönert er. Teile des Freibads in Schönwald und des neuen Schonacher Kurparks tragen seine Handschrift.

Viele kleine und große Projekte wurden realisiert. Durch ständige Weiterbildung sind er und sein Team immer auf dem aktuellsten Stand der Gartenbaukunst. Wer also auf eine professionelle Außenanlage Wert legt, ist bei Sebastian Schwer richtig. (sk)