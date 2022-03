Als Leonhard Rombach im Jahre 1955 in Schonach die Firma Radio Rombach eröffnete, konnte er noch nicht ahnen, wie die Entwicklung insbesondere in Bezug auf die heutigen Neuen Medien aussehen würde. Allerdings sorgte der Firmengründer bereits 1952 für eine kleine Sensation, als er als erster, damals noch im Filialbetrieb vom Villinger Radio Pasch, eine Fernsehübertragung der Krönungszeremonie von Elisabeth II. organisierte. Während die Technik noch in den Kinderschuhen steckte, gelang es Rombach damals, auf dem Rohrhardsberg die entsprechenden Signale einzufangen und den Gästen im Gasthaus Schwedenschanze die Schwarz-Weiß-Übertragung auf einem kleinen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 30 Zentimetern zu präsentieren. Weitere Meilensteine waren die Einführung des Farbfernsehens im Jahr 1968 und die Inbetriebnahme verschiedener Kopfstellen. Seit 2010 wird das Geschäft nun von seinem Sohn Tony Rombach und dessen Frau Melanie in zweiter Generation geführt. Hatten der Firmengründer wie auch sein Nachfolger zu Beginn auf braune Ware (Unterhaltungselektronik) gesetzt, so erfährt das Sortiment seit Jahren eine Erweiterung im Bereich Groß- und Kleingeräte. Weiße Ware wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Herdsets gehören ebenfalls zum Warenportfolio. Dienstleistungen wie Elektroinstallationen, Elektromontage, Gerätereparaturen und vieles mehr komplettieren das Angebot. Auch installiert Rombach Satellitenanlagen und Kopfstationen. Zu den Stärken des Unternehmens gehört ein eigener Reparaturdienst. (in)