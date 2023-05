Jüngst hat der Vöhrenbacher Patrick Pfaff in Rohrbach ein schickes Wohnhaus in Holzrahmenbauweise erstellt. Doch dies ist nur eine der vielen Leistungen, die der gelernte Zimmerermeister mit seiner Firma anbietet. Das Produktportfolio beinhaltet genauso komplette Altbausanierungen, Dach- und Fassadenarbeiten, energetische Sanierungen aber auch Fenster, Haustüren, Dachfenster und auch Garagentore. Auch Böden in den unterschiedlichsten Materialien gehören zu seinem Arbeitsgebiet.

Pfaff hat sein Handwerk von Grund auf gelernt. Nach der Lehre in der Furtwanger Bauunternehmung Hermann legte er schnell 2017 seine Meisterprüfung ab und machte sich schon im Jahr 2018 mit der Gründung seiner Firma selbstständig.

Zum Team von Pfaff gehört ein Geselle sowie ein Lehrling, ein weiterer soll dazukommen. Außerdem steht der Vater dem Sohn immer wieder hilfreich zur Seite, wenn Not am Mann ist. Mit diesem motivierten Team erledigt der Handwerker alle Arbeiten zuverlässig, präzise und wunschgemäß. Auch Gaupen, Carports oder Pergolas gehören dazu.

Die Auftragslage ist derzeit für den Vöhrenbacher Betrieb sehr gut, Sorgen macht aber weiter die Materialbeschaffung. Im Holzsegment hat sie sich etwas verbessert, bei Dämmmaterialien ist der Preis nach oben gegangen. (fue)