Der Winter steht vor der Tür und mit den ersten Schneeflocken, die vom Himmel fallen kommt die Frage: Wer räumt den Schnee weg? Die Antwort kann lauten: Marco Weisser. Der selbständige Dienstleister kann es kaum erwarten, bis endlich die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. „Am liebsten meterhoch“, lacht er. Die Freude über Schneemassen ist berufsbedingt.

Der 28-jährige gelernte Zimmermann ist seit fünf Jahren in Furtwangen als Schneepflugfahrer im Einsatz, wenn es darum geht, Hof- und Garageneinfahrten, Privat-, Firmen- und Supermarktparkplätze oder private Hauseingänge und Treppenaufgänge von Schnee und Eis zu befreien. Darüber hinaus bietet er seine Winterdienstleistung eigenverantwortlich an. Mit seinem extra dafür angeschafften wendigen Radlader mit zwei Meter breitem Räumschild ist Weisser auch auf kleineren Flächen effektiv unterwegs. „Absolut zuverlässig, pünktlich und zu fairen Preisen“, beschreibt Marco Weisser sein Firmencredo. Er will seinen bisherigen Stammkundenkreis und sein Einsatzgebiet erweitern. „Ich beschränke mich nicht allein auf Furtwangen, sondern biete meine Dienste gerne auch beispielsweise in Schönenbach oder in Gütenbach an.“

Wo der Schneepflug nicht eingesetzt werden kann, wird Marco Weisser von zwei Arbeitskräften unterstützt, die Hauseingänge, Treppenaufgänge oder Garageneinfahrten von Hand von der weißen Pracht frei schaufeln. Damit die Kunden schon frühmorgens eine von Schnee sauber frei geräumte Ausfahrt oder Hauseingang haben, sind er und seine Helfer bei entsprechender Witterung bereits ab dem frühen Morgen im Einsatz. (spr)