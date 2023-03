Im Februar 2022 übernahm die Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG das Malergeschäft von Manfred Pfaff in der Neukircher Schwarzwaldstraße. Das Unternehmen hat verschiedene Stützpunkte in ganz Deutschland. Der Standort Neukirch soll innovativ und zielorientiert weitergeführt werden. Dafür sorgt an erster Stelle Florian Küster in bewährter Zusammenarbeit mit Manfred Pfaff.

Insgesamt sind derzeit fünf Personen beschäftigt. Der Personalbestand soll jedoch ausgeweitet werden und auch für Auszubildende steht die Tür offen. Sie können sich mit Besuch von dualen Gymnasien, dualem Studium oder in der Lehrlingsausbildung bewähren. Handwerkern, Kaufleuten, Technikern und Ingenieuren wird als Quereinsteiger eine Chance geboten. Für menschliche Teamplayer werden zur Qualitätsförderung technische Weiterbildung, Führungskräftetraining und Meisterausbildung angeboten.

Nach einjähriger Erfahrung ist Florian Küster erfreut, dass die Produktpalette angenommen wurde. Lieferengpässe waren nicht zu beklagen. Bisherige Kunden hielten die Treue und neue Interessenten kamen hinzu. Er ist zuversichtlich, dass das Unternehmen weiter gut floriert. Abgedeckt werden nicht nur klassische Malerarbeiten, sondern die Bereiche Wärmedämmung, Fassadensanierung, Trockenbau und Bodenbeschichtung. Fachliche Ausführung ist selbstverständlich. Der Handwerksbetrieb ist bemüht, sich weiter in der Region zu etablieren, möchte den Ausbau vorantreiben und mehr Mitarbeiter gewinnen. Gerade Azubis sollten sich auf der Webseite „www.heinrich-schmid.com“ informieren, denn vom Aufmaßtechniker, über Elektroniker bis zum Stuckateur ist alles drin. (kou)