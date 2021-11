von Stefan Heimpel

Wohl der wichtigste Punkt in der aktuellen Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag war die Änderung der Nutzungs- und Gebührenordnung für die städtischen Räume und Hallen. Nach der Vorstellung der neuen Gebühren in der Vereinsversammlung hatte es breite Proteste seitens der Vereine gegeben. Daher war auch eine große Zahl von Vereinsvertretern zu dieser Sitzung in der Furtwanger Festhalle erschienen.

Etliche Vereinsvertreter nehmen als Zuhörer an der Gemeinderatssitzung teil. Das Thema Hallengebühren ist für alle interessant. Bild: Stefan Heimpel | Bild: Heimpel

Am Ende wurde eine deutlich überarbeitete Satzung verabschiedet, zu der der Gemeinderat noch weitere Erleichterungen und Verbesserungen beschloss. Dies wurde von den Vereinsvertretern am Ende der Sitzung auch mit kräftigem Beifall belohnt. Zum einen geht es in dieser neuen Verordnung um die Vorschriften für die Nutzung, wobei ganz wesentlich Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung Berücksichtigung finden mussten, wie Hauptamtsleiter Marcel Schneider ausführte.

Dies führt unter anderem dazu, dass bei Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern aus Sicherheitsgründen der Hausmeister anwesend sein muss, was dann mit Kosten von 20 Euro je Stunde für die Vereine zu Buche schlägt.

Auch weitere haftungsrechtliche oder organisatorische Vorgaben wurden angepasst, nachdem die bisherige Satzung aus dem Jahr 2011 stammte. Ein wesentliches Ziel war, die unübersichtliche Gebührensatzung wesentlich zu vereinfachen, so Kämmerer Franz Kleiser. Die zahlreichen Einwände der Vereine bei der Stadt wurden in einer überarbeiteten Fassung berücksichtigt. Der wichtigste Punkt in der neuen Fassung war die Gebühr für Trainings- und Probebetrieb in sämtlichen städtischen Räumlichkeiten.

Gebühren für Vereine günstiger

Geändert wurde außerdem in der überarbeiteten Fassung die Gebühr für die Schwarzwaldhalle und Festhalle von 60 auf 80 Euro je Stunde, um gewerbliche Nutzer künftig nicht günstiger zu stellen. Eine wesentliche Verbesserung ist aber, dass für die Furtwanger Vereine die Hallengebühren nicht nur um 50 Prozent, sondern sogar um 70 Prozent gemindert werden.

Die Fraktionen waren im Großen und Ganzen mit der neuen Gebührenordnung einverstanden, vor allem der Grundsatz der Gleichbehandlung für alle Nutzer wurde begrüßt.

Es gab aber noch einige Anmerkungen und Verbesserungswünsche. Ganz klar formulierte dies Thomas Riesle (CDU) in drei Anträgen. Erstens: Der Nachlass für die Vereine sollte nicht nur 70 Prozent, sondern sogar 80 Prozent betragen. Zweitens: In der Verordnung war die kostenlose Nutzung der Schwarzwaldhalle oder Festhalle für Kirchengemeinden, Fraktionen oder karitative Organisationen vorgesehen. Künftig solle jeder gemeinnützige Verein einmal pro Jahr diese Hallen nutzen können. Drittens: Diese kostenlose Nutzung soll nicht nur für Schwarzwaldhalle und Festhalle, sondern auch für alle Gemeindehäuser gelten.

Wesentliches Ziel, so Thomas Riesle, sollte es sein, die Vereinsaktivität – lebenswichtig für eine Stadt wie Furtwangen – weiter zu fördern und nicht zu hemmen. Isolde Grieshaber (UL) machte darüber hinaus deutlich, dass die Furtwanger Hallengebühren sehr niedrig seien. Dies könne sie immer wieder im Vergleich mit anderen Hallen im Kreisgebiet feststellen, die sie als Geschäftsführerin der Grünen anmieten müsse. Der Gemeinderat folgte dann einstimmig dem Vorschlag von Thomas Riesle.

Künftig können neben Kirchen und ähnlichen Institutionen also auch alle eingetragenen Vereine der Stadt entweder die beiden großen Hallen oder auch die Dorfgemeinschaftshäuser kostenlos nutzen.

Dies kommt gerade auch den Vereinen in den Ortsteilen zugute. Nach dieser wesentlichen Verbesserung beließ man den Gebührenerlass für Vereine bei 70 Prozent.

Außerdem wurde nach verschiedenen Diskussionsbeiträgen klargestellt, dass in Einzelfällen ein besonderes Engagement der Vereine für die Räume und Hallen mit entsprechenden Gutschriften belohnt werden solle, aber nicht als Dauerlösung. Ein ganz konkretes Beispiel ist etwa die von den Vereinen selbst beschaffte neue Küche für das Rohrbacher Dorfgemeinschaftshaus.

Hier machte Ortsvorsteher Georg Kaiser deutlich, dass man in Rohrbach auf einen entsprechenden Nachlass für dieses Engagement verzichte, nachdem nun alle Rohrbacher Vereine das Haus einmal pro Jahr kostenlos nutzen dürfen.