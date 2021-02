Fasnetsbälle: abgesagt. Umzüge: Fehlanzeige. In diesem Jahr ist alles anders, natürlich auch die Fasnet. Ein Höhepunkt, auch in schwierigen Zeiten, war die virtuelle Frauenfasnet im Internet, die viele Zuschauer hatte. Ein weiteres Fasnets-Merkmal, das auch in Zeiten der Pandemie nur wenig beeinträchtigt ist, ist das Furtwanger „Narreblättle“.

Ältestes Exemplar stammt von 1913

Wie war das eigentlich in früheren Jahren? Im Archiv des Geschichts- und Heimatvereins Furtwangen findet man zahlreiche Exemplare aus längst vergangenen Zeiten, eines der ältesten beispielsweise die „Furtwanger Narrenrolle“ aus dem „Jahre des Heils 3191“, was der geübte Fasnetsbeobachter rasch als das Jahr 1913 erkennt.

Freie Bahn für den Gerichtsvollzieher

Schon damals nahmen die Narren so manches Missgeschick der Mitbürger zum Anlass für Gereimtes und Ungereimtes. So findet sich die Anekdote über die Furtwanger in Wien, die sich enttäuscht zeigten, als der vielgerühmte „Kaiserschmarren“ sich als ordinäre „Bachemocke“ entpuppte. Oder die Erklärung, warum der Schnee in jenem Jahr so schnell aus der Stadt verschwand: Es sollte freie Bahn geschaffen werden für das neue Auto des Gerichtsvollziehers, damals sicher noch eine Rarität.

„Küsse, die man nie vergisst“

Überhaupt ist das Blättle auch immer ein Spiegel der Zeit, oder genauer gesagt, der lokalen Geschichte. Auch wenn zum Beispiel das Kino damals noch in den Kinderschuhen steckte, so ist doch schon eine Werbeanzeige für den neuesten „deutschen Groß-Tonfilm“ zu finden, die natürlich auch ein lokales Geschehnis abbildet: „Küsse, die man nie vergisst“.

Sketch über Luftschutzübung

Ein kleiner Zeitsprung in das Jahr 1939: Eine kurze Episode beschäftigt sich in jenem Jahr mit „der verschlafenen Luftschutzübung“, über solche hätte man einige Jahre später sicher keinen Sketch mehr verfasst… Etwas entspannter wieder die Jahre nach dem Krieg: 1954 spielt ein Schmankerl im Casino, dem längst aus dem Stadtbild verschwundenen Gasthaus, und die Rede ist auch vom Friedrichsbau – wer weiß heute noch, dass dies einst als Furtwanger Kino der Treffpunkt der „Vergnügungssüchtigen“ war?

Schon wieder geht‘s ums Schneeräumen

1958 schließlich ein fast prophetischer Hinweis, der Schnee sei nicht aus den Straßen entfernt worden (siehe 1913!), weil der Skiclub Neustadt den Schnee zur Belegung seiner Hochfirstschanze braucht. Ein Stilmittel, das in jedem Jahr Anwendung findet, ist die satirische Werbeanzeige. Im Blättle von 1967 finden sich zahlreiche davon, so macht die Bob-Martha Werbung für eine „Sonderschau aller Meerestiere“ in der „Arche“. Leider ist auch dem Geschichtsverein der Hintergrund dieser Anzeige heute nicht mehr bekannt. Oder wer weiß noch, dass ein Chefkoch in der Baumannstraße Mikado-Stäbe für sein Schaschlik verwendet hat?

Taxifahrt bis nach Paris

Besonders opulent (und in Farbe) schließlich fiel die Jubiläumsausgabe „100 Jahre Stadt“ aus dem Jahr 1973 aus. Beherrschende Themen waren damals der Schulstandort auf der „Grammophonplatte“, heute schon lange kein Aufreger mehr, oder „Don Josefo und Francone“ alias Pfarrer Josef Beha und Bürgermeister Hans Frank. Auch die Taxifahrt des Ochsenwirts von Paris nach Furtwangen, von der ältere Furtwanger heute noch sprechen, nimmt einigen Raum ein. Man sieht, in jedem Jahr hat das Geschehen, närrisch wie nicht-närrisch, andere Schwerpunkte.

Besonderes Fasnetsjahr 2021

Auch im besonderen Fasnetsjahr 2021 lohnt es sich mit Sicherheit, ein aktuelles Narreblättle-Exemplar zu erwerben, und vor allem für den Geschichtsverein zu archivieren. Erhältlich ist das Blättle („Der Bodenwälder“), da in diesem Jahr kein Haus-zu-Haus-Verkauf möglich ist, unter Wahrung der Abstandsregeln auf dem Wochenmarkt am Samstag, 13. Februar, von 8.30 bis 12.30 Uhr. Zu gegebener Zeit soll es auch im Internet auf der Seite der Narrenzunft erscheinen.