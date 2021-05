Der Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, Manne Lucha (Bündnis 90 / Grüne), nimmt sich bei einem Jugendhearing Zeit, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und deren Sichtweisen und Perspektiven in der Corona-Pandemie anzuhören.

Workshop fürs Jugendhearing

Dazu hat Schulsozialarbeiterin Sabine Wild vom Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis zusammen mit der Klassenlehrerin Hannah Braun in einem Workshop an der Werkrealschule in Furtwangen die Sichtweisen, Erfahrungen und Ideen der Schüler der Klasse 10 erfragt. Diese Statements zusammen mit den Wünschen an die Politik wurden dann an das Sozialministerium geschickt, damit es Teil des Jugendhearings werden kann.

Gefühl der Vereinsamung

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 werden in wenigen Tagen ihre Abschlussprüfung machen. Wie sich die Pandemie auf ihr Leben, Verhalten und Gefühlslage ausgewirkt hat, war Thema dieses Workshops. Dabei wurde sehr deutlich, dass den Jugendlichen die Freunde beziehungsweise das Zusammensein mit Freunden fehlen.

Neben den Partys, der eigentlich üblichen Abschlussfahrt und dem Spaß bei Unternehmungen sind es auch die Gespräche, die schönen gemeinsamen Erlebnisse, die fehlen. Dürfen sich nur zwei Jugendliche treffen, kommt es zu Gefühlen von ausgeschlossen sein, alleine gelassen sein bis hin zur Vereinsamung. „Man ist halt öfters traurig, weil man viel mehr alleine ist als sonst“, heißt es.

Corona-Regeln schwierig

Treffen sich die Jugendlichen dennoch mit anderen, ist es illegal, und sie möchten sich ja an die Regeln halten. Nach über einem Jahr Pandemie fällt es manchen Jugendlichen schwer, sich an die Kontaktregelungen zu halten, und es ist eine Sache der Abwägung geworden: Regeln brechen oder Vereinsamung?

Gereizter und aggressiver

Manche Schüler äußern sich ganz konkret: „Mir geht es schlecht, kann mich nicht richtig konzentrieren und der Schlaf ist weniger“. Spaß und Freude fehlten, da es keine Freizeitmöglichkeiten mit Familie und Freunden gebe. Auch wurde genannt, dass der Sport in den Vereinen vermisst wird. Die Jugendlichen bewegt aber auch, dass viele Menschen durch die Einschränkungen in der Pandemie gereizter und aggressiver sind. Sie finden es nicht korrekt, dass in den Nachrichten nur noch über Corona und die Pandemie gesprochen wird und andere Themen wie zum Beispiel die Klimakrise oder der Nahostkonflikt vernachlässigt werden. „Corona 24/7, das nervt. Greta Thunberg ist doch nicht tot!“

Impfmöglichkeit erwünscht

Auf die Frage, was sie jetzt von der Politik erwarten, haben die Jugendlichen klare Vorstellungen: Es solle sehr viel Energie auf das Impfen verwendet werden und auch Jugendliche sollen eine Impfmöglichkeit haben. Sie wünschen sich, dass die neuen Freiheiten, die den älteren Geimpften offen stehen, auch für Jugendliche wieder möglich sind. Dennoch können die meisten der 15- und 16-jährigen Schüler die Entscheidungen der Politik verstehen und mittragen: „Es ist gut, dass zuerst die älteren oder kranken Menschen geimpft wurden. Aber jetzt wünsche ich mir ebenfalls eine Impfung und freue mich auf ein einigermaßen normales Leben“, heißt es dazu.

Diskussionsfreudig und kreativ

Könnten die Schüler mitbestimmen, würden sie den Sport im Verein wieder erlauben. Geschäfte, Gaststätten, Freizeiteinrichtungen sollten wieder geöffnet werden und finanziell geholfen werden, damit diese wegen der Pandemie nicht endgültig schließen müssen.

Die Jugendlichen zeigten sich im Workshop sehr informiert, diskussionsfreudig und kreativ. Schulleiter Frank Wallner stellt den Abschlussschülern der Klassen 9 und 10 ein sehr gutes Zeugnis aus.