von Stefan Heimpel

Im vergangenen Jahr hatte Pfarrer Martin Schäuble erstmals diesen Gottesdienst gehalten, da er nach dem Abschied von Pfarrer Paul Demmelmair in dieser Zeit die Seelsorgeeinheit vertretungsweise leitete. Pfarrer Harald Bethäuser trat dann Ende November des vergangenen Jahres sein Amt als Leiter der Seelsorgeeinheit Bregtal an. Am kommenden Sonntag, 15. August, wird wieder um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst bei der Fatimakapelle Mariä Himmelfahrt gefeiert und erstmals wird in diesem Jahr Pfarrer Harald Bethäuser diesen traditionsreichen Gottesdienst feiern.

Die Fatimakapelle entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg als Dank dafür, dass Furtwangen den Krieg unbeschadet überstanden hat.Archivbild: Stefan Heimpel | Bild: Sb

Kräuterbüschel werden gesegnet

Eine lange Tradition hat auch die musikalische Begleitung dieser Festmesse: eine Abteilung der Stadtkapelle Furtwangen wird wieder den Festgottesdienst musikalisch umrahmen. Zum Fest „Mariä Aufnahme in den Himmel“ ist es ein guter Brauch, Blumen und Kräuter gebunden zu einem Kräuterbüschel zum Gottesdienst mitzubringen und segnen zu lassen.

Das ganze Jahr erinnert ein Sträußchen hinter dem Kreuz an „Hilfe von oben“. Diese Kräuterbüschel werden dann auch von Pfarrer Harald Bethäuser gesegnet. In diesem Jahr wird die Kolpingfamilie die von Pfarrer Demmelmair eingeführte Tradition mit Weißwurst und Brezeln nach der Messe wieder weiterführen. Im vergangenen Jahr konnte dies wegen Corona nicht angeboten werden.

Auch für den Gottesdienst bei der Fatimakapelle ist eine Anmeldung über die Homepage notwendig. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst von der Fatimakapelle in die Pfarrkirche St. Cyriak verlegt. Das wird dann auch über die Homepage bekannt gegeben.

Kapelle ist Ausdruck des Dankes

Weithin sichtbar thront auf dem oberen Bühl über Furtwangen die Fatimakapelle. Sie ist ein weithin sichtbares Zeichen des Dankes der Furtwanger Bürger dafür, dass entgegen jeder Erwartung die Stadt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges verschont wurde. Denn in einem Gelübde hatten sich die Bürger dazu verpflichtet, diese Kapelle bei Verschonung der Stadt zu errichten.

Im Kriegsjahr 1944 betete die Gemeinde im gedrängt vollen Gotteshaus um Frieden und um den Erhalt der Heimat. Und tatsächlich wurde Furtwangen in den letzten Tagen des Krieges im letzten Augenblick verschont. Denn im April 1945, wenige Wochen vor dem Ende des Krieges, rückten die Fronten immer näher. Etwa 30 000 Mann waren in Furtwangen und anschließendem Bregtal zum letzten Kampf versammelt – und Furtwangen betete!

Plötzlich in der Nacht des 24./25. April 1945 zogen sämtliche Truppen ab. Am 25. April 1945 in der Frühe war Furtwangen frei von Militär und am Mittag um 13 Uhr wurde der Ort den schon einrückenden Franzosen kampflos übergeben. Furtwangen war gerettet, kein Haus war vernichtet, kein Furtwanger verlor das Leben.

Vor 73 Jahren am 15. August 1948 wurde die Kapelle der Gottesmutter von Fatima geweiht. Seither ist sie ein Ort der Ruhe, aber auch ein Mahnmal als Erinnerung an das Ende des Krieges in Furtwangen. Pfarrer Paul Demmelmair hatte die für einige Jahre eingeschlafene Tradition des Dankgottesdienstes wieder aufleben lassen und fortgeführt. Dabei bereicherte er diesen Festgottesdienst um eine weitere Attraktion: die Kolpingfamilie bewirtet nach der Messe mit Weißwurst und Brezeln.