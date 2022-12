Musikalische Weihnacht

Die musikalische Messe in Furtwangen wird am Montag, 26. Dezember, um 10.30 Uhr in St. Cyriak erklingen. In Gütenbach wird am Sonntag, 25. Dezember, um 10.30 Uhr in der St. Katharina-Kirche das Hochfest der Geburt des Herrn gefeiert. Der Rohrbacher Kirchenchor wird am 25. Dezember um neun Uhr in der Kirche St. Johann zu hören sein. Alle übrigen Gottesdienste über die Festtage sind unter www.kath-bregtal.de zu finden.