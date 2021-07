Furtwangen – Der Deutsche Amateur-Radio-Club Ortsverband A18 Furtwangen feiert in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen sowie 50 Jahre Relaisfunkstelle Stöcklewald DBØWX.

Überregional bekannte Clubstation

Der 1956 im Gasthaus „Bad“ in Furtwangen gegründete Ortsverband gehört zu den aktivsten Ortsverbänden im Distrikt Baden und hat derzeit 63 Mitglieder. Neben der inzwischen überregional bekannten Clubstation DLØFIS auf dem Neueck betreibt der Ortsverband A18 auch mehrere Relaisfunkstellen. Als eine der höchsten in Deutschland (1069 Meter) wird das Stöcklewald-Relais DBØWX, welches über eine große Reichweite verfügt, von vielen Funkamateuren geschätzt und häufig für Funkverbindungen in Süddeutschland und im näheren Grenzgebiet genutzt wird.

Anlässlich des Doppeljubiläums lädt der Ortsverband Furtwangen alle Mitglieder und Interessierten am Samstag, 10. Juli, von 13 bis 18 Uhr zu einer Freiluftveranstaltung rund um den Stöcklewaldturm ein.

Veranstaltungsregeln Das Jubiläum kann nur bei guter Wetterlage gefeiert werden. Sollte die Veranstaltung wegen schlechter oder unsicherer Witterung verschoben werden, wird dies am Samstag, 10. Juli, ab 9.30 Uhr über die A18-Homepage www.darc.de/der-club/distrikte/a/ortsverbaende/18 mitgeteilt. Der A18-Vorstand bittet die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln zwingend einzuhalten.

Da die Parkplätze direkt am Stöcklewaldturm begrenzt sind, werden alle Besucher gebeten, die Autos auf den Wanderparkplätzen an der Kreisstraße 5729 (Geutschestraße) zu parken und den restlichen Weg zu Fuß (zirka zehn bis 15 Minuten) zurückzulegen. Die Parkmöglichkeiten werden mit DARC-Schildern ausgewiesen.

Verlosungsaktion

Am Info-Pavillon wird ein Gästebuch ausliegen. Alle, die sich dort eintragen, nehmen an einer späteren Verlosung teil. Als besonderes Angebot dürfen die Mitglieder des Ortsverbandes Furtwangen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember den Sonder-Distrikts-Ortskenner (S-DOK) 65A18 für Funkkontakte mit der Clubstation DLØFIS verteilen. Eigens dafür wurde eine Jubiläums-QSL-Karte entworfen, die zur Bestätigung dieser Kontakte versandt wird.