Am 2. Mai 1873 geruhte der Großherzog Friedrich I. von Baden „gnädigst auszusprechen, daß dem Marktflecken Furtwangen die Eigenschaft einer Stadt verliehen werde“. Dies geschah nun vor 150 Jahren. Dabei war der Weg vom kleinen Dorf zur Stadt sehr weit und steinig.

Die Bürger versuchten lange Zeit nicht, das Stadtrecht zu erreichen, sondern die Abhaltung von Wochenmärkten und Jahrmärkten. Das war aber nicht im Interesse der Nachbarn. Bereits 1686 gab es Auseinandersetzungen, die erst 1761 mit der Verleihung des Privilegs des Obst- und Fruchtabstoßes durch Maria Theresia abflauten, aber nicht verschwanden. Weitere Bemühungen, das Marktrecht und den Titel Marktflecken zu erhalten, führten in den nächsten Jahrzehnten zu keinem weiteren Durchbruch.

Erst 1827 gelang dies. Doch für die Erlaubnis, Jahrmärkte und Wochenmärkte abhalten zu dürfen, mussten fortan mehr Steuern bezahlt werden. Dies wollten die Bürger natürlich nicht. Die gewünschte Rückkehr zum Dorf wurde ihnen aber 1829 verweigert. Wenn sie aber nun mehr zahlen sollten, wollten sie auch die Stadtrechte haben. Dies stieß überraschend auf innerörtlichen Widerstand. Die Außenbereiche rebellierten gegen die Bewohner des Ortskerns, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Die Sezession wurde 1830 untersagt.

In den folgenden Jahren drehte die Regierung den Spieß um und verlangte endlich den Bau eines Rathauses. Den Bürgern gelang es aber immer wieder, die Verwirklichung solcher Forderungen zu verhindern; 1841 sowie 1843 unter anderem wegen des Kirchturmbrandes. Der Stadtbrand von 1857 veränderte einiges. Die Neugestaltung der Innenstadt stand an, da mussten die Stadtrechte zurückstehen. Erst der Kauf eines früheren Gasthofes als neues Rathaus machte hier den Weg frei. 1873 schlossen sich die Bürger mehrheitlich dem Antrag des Gemeinderates an.

Dynamisches Vierteljahrhundert

Das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts ist für Furtwangen ein Erfolg. Die Infrastruktur wird deutlich verbessert und den gestiegenen Bedürfnissen angepasst: Gewerbehalle 1874 als neuer Sitz der Uhrmacherschule beziehungsweise der Uhrensammlung, Schnitzereischule 1883, Notspital 1886 und Volksschule 1887.

In den 1890er Jahren kommen das neue Gebäude der Uhrmacherschule, der Bahnhof, aber auch industrielle Neubauten hinzu. War Furtwangen bis in die 1880er Jahre fast ausschließlich mit der Uhrenproduktion beschäftigt, wandelt sich dieses Bild gegen Ende des Jahrhunderts durch Neubauten von Siedle, BKS und Koepfer. Die Zahl der gewerblich Beschäftigten vergrößerte sich von 1884 bis 1898 von 527 auf 1074, während sich die Einwohnerzahl zwischen 1875 und 1900 von 3292 auf 5007 erhöhte.

Die Verbesserungen der Infrastruktur werden zu Beginn des 20. Jahrhunderts fortgesetzt: 1903/04 Krankenhaus, 1904 zentrale Wasserversorgung, 1910/11 Friedrichschule. Mit der 1874 in Baden eingeführten Städteordnung zählte Furtwangen zu den Stadtgemeinden. Diese Bezeichnung hielt sich über das Ende des Kaiserreichs und der Weimarer Republik hinaus.

Erst im Nationalsozialismus änderte sich dies. Die deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 sah die badischen Stadtgemeinden als Gemeinden an. Das Reichsinnenministerium stimmte dem Vorschlag des badischen Innenministeriums zu, einzelne Stadtgemeinden gemäß der badischen Gemeindeordnung in die Klasse der Städte einzureihen (4. März 1935).

Im damaligen Landkreis Donaueschingen sollten hiervon die Kreisstadt und Furtwangen profitieren. Am 11. März 1935 stellte Furtwangen den gewünschten Antrag. Das badische Innenministerium reihte am 30. März 1935, zwei Tage vor Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung, die Klasse der Städte ein – zum Beispiel Triberg, St. Georgen, Neustadt. Andere Stadtgemeinden wie Vöhrenbach wurden zu Gemeinden zurückgestuft. Erst 1956 konnte der Nachbarort sein Stadtrecht zurückbekommen.

Aus dem Zweiten Weltkrieg ging Furtwangen unzerstört hervor, was die Furtwanger bewog, 1948 die Fatima-Kapelle zu errichten. Im gleichen Jahr wurde im bescheidenen Rahmen wie auch 1923 der Stadterhebung gedacht.

Nach der französischen Besatzung brach auch in Furtwangen das Wirtschaftswunder aus, wenn auch etwas später. Unter Bürgermeister Frank (1957 bis 1977) wurde die Infrastruktur komplett erneuert. Das Gymnasium erhielt gar zweimal ein neues Gebäude, eine zweite Volksschule wurde errichtet, das Krankenhaus neu gebaut, die Erneuerung der Wasserversorgung wurde fortgesetzt, zahlreiche Sportstätten und neue Siedlungsgebiete wurden für die Bürger geschaffen.

In den Jahren 1971 bis 73 wurden die Nachbargemeinden Linach, Neukirch, Rohrbach und Schönenbach eingegliedert. Nach den Jahren der Expansion kam Mitte der 1980er Jahre ein finanzieller Rückschlag, der in den 1990er Jahren wieder aufgefangen wurde.