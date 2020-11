Ab Mitte März war die Probenarbeit für drei Monate ausgefallen, am 25. Juni fand wieder die erste Probe im Freien statt. Ab diesem Zeitpunkt wurde wieder regelmäßig geübt – an der frischen Luft oder in der Sporthalle Schönenbach. Selbst ein kleines Gartenfest konnte nach Hygieneregeln gefeiert werden. Trotz mehrerer Veranstaltungsabsagen wurde die Probenarbeit mit Blick auf das Weihnachtskonzert am 5. Dezember fortgeführt. Doch nun wurde die Vereinsarbeit erneut stillgelegt und das erhoffte Konzert abgesagt.

Über soziale Medien versuchen die Mitglieder in Kontakt zu bleiben und suchen nach Ideen für die Zukunft. Der Probenbesuch sei fast überdurchschnittlich hoch gewesen und man sei guter Dinge, dass der Musikverein Schönenbach die Krise gut überstehen werde, so das Fazit.