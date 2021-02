Auch vor der Fasnet macht Corona nicht halt. In diesem Jahr sind viele närrische Veranstaltungen nicht oder nur online möglich. Dennoch wollte der Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner mit einer Tradition nicht brechen: der Schlüsselübergabe an die Narren. Nach reiflicher Überlegung kam er schließlich zu dem Entschluss, dass der Schlüssel auf dem Postweg zur Narrenzunft Furtwangen gelangen sollte. Kurzerhand verfasste er ein nettes Schreiben an die Narrenschar, packte den Schlüssel in einen überdimensional großen Briefumschlag und brachte diesen zur Post.

Am Postschalter

Die Narrenzunft Furtwangen staunte nicht schlecht über den großen Briefumschlag mit hochkarätigem Inhalt. So konnte der Schlüssel ganz coronakonform in die Hände der Narren gelangen. Auf den sozialen Kanälen der Stadtverwaltung und der Narrenzunft und bei Youtube sind die postalischen Wege des Schlüssels dokumentiert.

„A vorrugdä Zit“

Der Brief des Bürgermeisters an die „vorrugdä“ Narren lautete wie folgt: „Liebe Narreschaar – oder nei, ihr Vorrugdä, d‘Fasnet isch a vorrugdä Zit‘ ich hätt it denkt, dass es no ebbis vorrugdäres gitt. A Virus jetz di Weltgschicht lenkt, wer hätt des emol so denkt. Dass d‘Narre nix hen z‘melde und des soll jetz an de Fasnet gelde? Do muäsch halt s‘Beschd drus mache und d‘Fasnet eifach online mache. So schick ich dies Johr de Schlüssel vom Rothus mit de Boschd am beschde mit Ischriebe, egal wa‘s koschd. Un bitte die Narre mit klarem Blicke, dass sie de Schlüssel am 17. Februar wieder z‘ruck schicke. Es grüßt die ganze närrische Vorrugdä halt so de Kaiser Josef mit seinem Hofstaat – Narri Narro!“