von Hans-Jürgen Kommert

In seiner jüngsten Sitzung musste der Ortschaftsrat Rohrbach auch über einen Bauantrag sowie über eine Bauvoranfrage entscheiden. Beide wurden intensiv diskutiert, doch ohne Beteiligung des Ortsvorstehers – Georg Kaiser (CDU) erklärte sich bei beiden für befangen.

Hindernis muss beseitigt werden

Ortsvorsteher Kaiser selbst hatte eine Erweiterung seines bestehenden Lagers und den Bau mehrerer großer Garagen als Bauvoranfrage eingereicht. Doch zunächst gab es ein Hindernis zu beseitigen, wie sein Stellvertreter Manuel Willmann betonte. In den 1990er-Jahren sollten Reibschental und Bürgermeister-Volk-Weg zunächst ein Mischgebiet werden, sie wurden dann aber zu einem „allgemeinen Wohngebiet“ mit entsprechenden Einschränkungen. Erlaubt wären theoretisch aber auch Einzelhandel, Gaststätten und – so war es eigentlich gewollt – auch „nicht störendes“, weil nicht produzierendes Handwerk. Unter diese Kategorie falle auch Kaisers Firma.

Rege Diskussion über Befreiungen

„Versehentlich“ habe man aber genau letzteres ausgeschlossen. Es sei ein reiner Formfehler, der eigentlich schon lange hätte korrigiert werden sollen, was jedoch aus unerfindlichen Gründen nie stattfand, hieß es im Gremium. Einstimmig beschloss der Ortschaftsrat nun, diesen Passus zu ändern. Ausgiebig wurde dann über die Voranfrage diskutiert – auch deshalb, weil Kaiser einige Befreiungen benötigt.

Grünes Licht vom Rat

So hatte man einst beschlossen, dass Garagen zwingend an der jeweils östlichen Hausseite anzubringen seien. Zudem überschreitet sein Vorhaben das Baufenster an der Südseite um 1,85 Meter. Nach eingehender Besprechung stellte sich der Ortschaftsrat aber hinter das Vorhaben.

Hier wachsen Kälber heran

Generell nicht abgeneigt steht der Ortschaftsrat dem Baugesuch eines Landwirts gegenüber. Dieser möchte im Reibschental ein so genanntes „Kälberdorf“ zu bauen. Dort möchte er Kälber soweit heranwachsen lassen, dass diese als „Fresser“ weiterverkauft werden können. Eigentlich ein löbliches Vorhaben, wie auch Michael Woelki (FWR) feststellte. Das von der Firma Agrotel aus dem Alpenvorland gebaute Kälberdorf besteht aus einem Kuppelteil und vielen angebauten Kälberboxen, geplante Größe zwölf auf 18 Meter. Allerdings soll alles mit Planen bedeckt sein, da die Kälberboxen aufklappbar und dann mit dem Schlepper befahrbar seien.

Noch zu viele offene Fragen

Bedenken äußerten einige Ratsmitglieder, weil das Bauwerk wohl über dem alten Kanal stehen soll. Zudem sehen sie den Bach in Gefahr, weil die Kälber dorthin Zugang hätten. Außerdem sei aus dem Bauantrag nicht ersichtlich, ob die Zufahrt zum Stall in irgendeiner Form befestigt werden soll. Auch die geplante Anzahl des Jungviehs sei nicht ersichtlich, ebenso wenig, wo das Futter für die Tiere lagern soll. „Es ergeben sich so viele Fragen, die wir zunächst gerne beantwortet hätten“, fasste Michaela Duffner (FWR) die Bedenken zusammen. Nicht abgelehnt, aber bis zur Klärung dieser Fragen vertagt, wurde das Baugesuch.