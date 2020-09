Das neue Schuljahr am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) mit Realschule hat nach Plan begonnen. Personelle und bauliche Veränderungen legen laut einer Pressemitteilung der Schule das Fundament für Bildungsarbeit. „Dass Wandel und Erneuerung Kontinuität ermöglichen, dies gilt im neuen Schuljahr in besonderem Maße für die Bildungsarbeit am OHG, denn während der Sommerferien wurden einige Umstrukturierungen vorgenommen, die erst den regulären Schulbetrieb nach Plan ermöglichen“, heißt es.

Vöhrenbach/Urach Flüchtlinge verlassen Urach – Stadt Vöhrenbach findet doch noch eine geeignete Wohnung für sie Das könnte Sie auch interessieren

Neue Räume/Realschule: Der zweigeschossige Neubau, der östlich direkt an den Altbau anschließt und gut von der Stadt aus zu sehen ist, wurde nun fertiggestellt und bietet Platz für acht Klassenzimmer. Die Räume entsprechen den modernsten bautechnischen und didaktischen Anforderungen und werden seit Schulbeginn von der Realschule genutzt. Mit den zusätzlichen Räumen wurde eine Voraussetzung für die ab 2021 erfolgende Sanierung des Altbaus geschaffen.

Der zweigeschossige Neubau, der östlich direkt an den Altbau anschließt und gut von der Stadt aus zu sehen ist, wurde nun fertiggestellt und bietet Platz für acht Klassenzimmer. Die Räume entsprechen den modernsten bautechnischen und didaktischen Anforderungen und werden seit Schulbeginn von der Realschule genutzt. Mit den zusätzlichen Räumen wurde eine Voraussetzung für die ab 2021 erfolgende Sanierung des Altbaus geschaffen. Neuer stellvertretender Leiter/Gymnasium: Schon während der Sommerferien wurde Christoph Gräßle in sein Amt als neuer stellvertretender Leiter des Gymnasiums eingearbeitet. Zu seinen Aufgaben gehört neben der täglichen Erstellung des Vertretungsplanes die Organisation des Abiturs. Dem Kollegium hat er sich in der Konferenz am letzten Ferientag vorgestellt. Nach den ersten Unterrichtstagen an seiner neuen Wirkungsstätte beschreibt Gräßle seinen ersten Eindruck von der Verbundschule: „Besonders spannend ist für mich das Furtwanger Modell mit der engen Verzahnung von Realschule und Gymnasium. Beide Schularten scheinen zusammen wirklich eine Schulgemeinschaft zu bilden.“ Eine Vielzahl weiterer Aufgaben führe dazu, dass sein Dienstzimmer zwischen Lehrerzimmer und Sekretariat eine zentrale Schaltstelle des gesamten Schulbetriebs sei, zumal er seine Tür meist weit geöffnet halte. Angesichts der bevorstehenden Auslagerung des gesamten Gymnasiums an die Anne-Frank-Schule während der Altbausanierung wünscht sich der passionierte Sportler, dass das gut funktionierende Zusammenspiel zwischen Realschule und Gymnasium auch in Zukunft beibehalten wird.

Die neuen Lehrkräfte und Referendare, von links: Georg Holm (Realschule), Sebastian Kluitmann (Gymnasium), Marvin Vogl (Realschule), Sabine Kienzler (Gymnasium), Timon Peters (Realschule), Isabelle Luhmann (Gymnasium), Tim Häfner (Gymnasium), Leonie Lotzgeselle (Gymnasium) und der neue stellvertretende Gymnasialleiter Christoph Gräßle. | Bild: Janke

Neue Lehrer: Neben Christoph Gräßle, der zusätzlich zu seiner Schulleitungstätigkeit die Fächer Mathematik und Sport unterrichtet, verstärken drei weitere neu hinzugekommene Lehrkräfte das Kollegium. Dies sind an der Realschule Georg Holm mit den Fächern Deutsch, Geografie und Gemeinschaftskunde und am Gymnasium Sabine Kienzler mit Französisch und Geschichte sowie Sebastian Kluitmann mit Englisch, Ethik und Philosophie.

Neben Christoph Gräßle, der zusätzlich zu seiner Schulleitungstätigkeit die Fächer Mathematik und Sport unterrichtet, verstärken drei weitere neu hinzugekommene Lehrkräfte das Kollegium. Dies sind an der Realschule Georg Holm mit den Fächern Deutsch, Geografie und Gemeinschaftskunde und am Gymnasium Sabine Kienzler mit Französisch und Geschichte sowie Sebastian Kluitmann mit Englisch, Ethik und Philosophie. Neue Corona-Welt: Damit der reguläre Schulbetrieb des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) mit Realschule möglichst ungestört vom derzeitigen Infektionsgeschehen aufrechterhalten werden kann, müssen teilweise neue Prioritäten gesetzt werden. So dürfen sich Schüler auch in den Pausen, in denen Maskenpflicht herrscht, nur mit Freunden aus ihrer eigenen Jahrgangsstufe unterhalten. Ausdrücklich erlaubt ist dagegen aber in der Pause der Aufenthalt im Klassenzimmer, was besonders die höheren Klassenstufen gerne nutzen. Den Lehrkräften legt Schulleiter Andreas Goldschmidt ans Herz, dass das regelmäßige und gründliche Lüften auch in der kalten Jahreszeit noch wichtiger ist als die Ausschöpfung der Unterrichtszeit bis zur letzten Minute.