Aufgrund der unsicheren Corona–Lage kann der Schwarzwaldverein Neukirch seine Aktivitäten in nächster Zeit nicht „wie gewünscht durchführen“, so teilt der Verein in einer Meldung mit. Weiter heißt es: „Wir sind in der Erarbeitung eines kompletten Wanderplans, damit wir bereit sind, falls die Situation sich verbessert und wir wieder gemeinsam wandern und uns treffen können. In einer ungewissen Lage, in der man eventuell kleinere Zusammenkünfte machen kann, wenn die Vorschriften dies erlauben, haben wir einige Wanderungen in der näheren Umgebung im Angebot, damit man nicht längere Zeit gemeinsam im Auto sitzen muss.“

Die Bezirkswinterwanderung am 6. März mit Start und Ziel in Blumberg musste abgesagt werden. Falls es möglich ist, werde eine Bezirksherbstwanderung mit Besuch des Weinfestes in Gengenbach organisiert.

Jahreshauptversammlung verschoben

Die Jahresversammlung mit Wahlen sollte eigentlich bis spätestens April abgehalten werden, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Weiterhin musste der IVV-Wandertag am 1. Mai für dieses Jahr erneut abgesagt werden.

Jahresausflug nach Kochel erst 2022

Dasselbe gilt für den Jahresausflug, welcher nach Kochel am See hätte führen sollen. Den Ausflug werde der Verein im Jahr 2022 durchführen. Der Vorstand sei voller Hoffnung, dass der Verein im zweiten Teil des Jahres wieder aktiv sein kann.

Wandern im engeren Umkreis

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, bieten sich private Wanderungen und Spaziergänge rund um Neukirch an, heißt es in der Mitteilung. Diese könne man auch über die Internetseite des Schwarzwaldvereins im Wanderservice gut vorausplanen. Ein zusätzliches Highlight in Neukirch sei die vom Schwarzwaldverein neu errichtete Panoramatafel oberhalb vom Dorf.