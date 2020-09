von Hans-Jürgen Kommert

Eigentlich hätte in diesen Tagen die Antik-Uhrenbörse mit Trödlermarkt stattfinden sollen. Coronabedingt wurde beides abgesagt. Wie sehr die Antik-Uhrenbörse fehlen kann, beweist der Podcast eines Berliners: Philipp Nitzsche wurde im Juli 1989 geboren, erlernte den Beruf des Uhrmachers von 2006 bis 2009 an der staatlichen Uhrmacherschule in Glashütte und seit Juni 2018 ist er Uhrmachermeister.

Teure Luxus-Chronometer

In Glashütte in Sachsen gibt es neben der Uhrmacherschule eine weltbekannte Uhrenmanufaktur für hochwertige Armbanduhren. Und genau darauf ist Nitzsche spezialisiert. Sein Arbeitsplatz ist der Uhrenhandel Watchmakers, bei dem er in der Hauptsache sündhaft teure Luxus-Armbanduhren wartet und repariert. Dabei arbeitet er mit vielen Dingen, die er auf der Uhrenbörse in Furtwangen erworben hat – unter anderem eine hochwertige Stereo-Lupenbrille und eine Uhrmacher-Drehbank, auf der er winzige Zubehörteile nachfertige kann.

Ersatzteile von der Börse

„Ich komme seit 2010 jedes Jahr zur Börse, zunächst um Kontakte zu knüpfen und historische Werkzeuge für die eigene Werkstatt zu beschaffen. Seit 2014 betreibe ich einen eigenen Stand auf der Uhrenbörse, gemeinsam mit Severin Rikl, Lehrer des ersten Lehrjahrs an der Uhrmacherschule Furtwangen, und Matthias Beck, Uhrmachermeister im Uhrenmuseum Furtwangen. Heute arbeite ich bei einem Startup in Berlin, das mit Luxusuhren handelt – da fahre ich zusätzlich auch zur Ersatzteilbeschaffung für meinen Arbeitgeber nach Furtwangen“, erzählte der junge Uhrmachermeister dieser Zeitung.

Uhrenwerkstattforum

Daneben ist Nitzsche Betreiber des Uhrenwerkstattforums, sodass der Stand auch Treffpunkt für die Mitglieder dieses Forums ist. Im letzten Jahr hatte das so großes Ausmaße angenommen, „dass wir sogar hinter dem Stand eine blaue Couch aufgestellt hatten. Ich kam mir manchmal vor wie Loriot in der Anmoderation seiner Sendungen“, schilderte er stolz seine Eindrücke. Ein echtes Highlight sei stets der Stammtisch im Gasthaus „Bad“ am Samstag gewesen, „wo oft über 50 Uhrmacher und Uhrenfreunde zusammenkamen und wo dann nach Herzenslust gefachsimpelt wurde“, schilderte er ein beliebtes Zusatzangebot.

Kollegen aus der ganzen Welt

Auf der Börse treffe man tatsächlich Kollegen aus der ganzen Welt, es sei Jahr für Jahr ein Riesenfest für die Uhrmacher, wo Nitzsche, wie viele andere, tolle Freundschaften geschlossen hat. „Besonders wichtig und schön ist es für mich, auch mit den Auszubildenden der Uhrmacherschule an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen ins Gespräch zu kommen und für das Interesse für diverse Themengebiete zu werben“, so Nitzsche. Weil er aber nicht nur einen Beruf mit historischer Bedeutung ausübt, sondern zugleich jung genug ist, um sich mit digitalen Medien zu befassen, hat er einen Podcast (watchmakerslife.podcaster.de) gestartet.

Gespräch mit Jacques Barthillat

Rund zwölf Stunden hat er allein mit der Erstellung einer sehr eigenen Dokumentation über die Uhrenbörse verbracht. Am Ende steht ein Youtube-Film mit einer Dauer von rund 91 Minuten. Dieser ist auch auf anderen Kanälen zu finden. Zu Wort kommen dabei auch per Telefon-Interview Gaby Zähringer, Lukas Plattner (Uhrmacher aus Bozen), Großuhrmacher Manfred Eichler aus Paderborn, aber auch Jacques Barthillat, viele Jahre Gesicht der Börse, oder Berufsschullehrer Severin Rikl. Dazu gibt es eigene Erinnerungen und natürlich einen ausgiebigen Blick in die Vergangenheit – mithin eine echte Fundgrube für Fans der Antik-Uhrenbörse.

Geplant ist die Börse 2021 schon mal – sie soll vom 27. bis zum 29. August wieder rund 3000 Besucher aus nahezu aller Welt nach Furtwangen locken.