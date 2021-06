In Furtwangen ist es Tradition, zu Ehejubiläen und Geburtstagen ab dem 80. Lebensjahr die Glückwünsche der Stadt Furtwangen zu übermitteln. In diesem Jahr stehen 225 Altersjubilare an, zusätzlich gibt es 57 Ehejubiläen zu feiern. Zum Schutz der Bevölkerung habe im ersten Halbjahr von einem persönlichen Besuch des Bürgermeisters, seiner Stellvertreter oder des Ortsvorstehers „leider abgesehen werden“ müssen, so informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Termine werden vorher vereinbart

Da sich die Situation etwas entspannt habe und die sozialen Kontakte wieder aufgenommen werden könnten, solle im Juli zum üblichen Besuchsmodus zurückgekehrt werden. In den Ortsteilen werde dies in der Weise gehandhabt, dass nach Möglichkeit der Ortsvorsteher oder ein Stellvertreter aus den Reihen des Ortschaftsrates die Glückwünsche überbringe. „Leider ist es Bürgermeister Herdner nicht möglich, allen Furtwanger Jubilaren persönlich zu gratulieren“, heißt es. Die Glückwünsche zum 80. und 85. Geburtstag werden weiterhin per Amtsboten überbracht. Zum 90. Geburtstag und bei Ehejubiläen werde ein Besuchstermin angefragt. Sollte dies nicht gewünscht sein, reiche eine kurze Info an Frau Schober unter Telefon 07724/93 91 02 oder per E-Mail an dschober.stadt@furtwangen.de.