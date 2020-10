von Siegfried Kouba

Der Bürgerbus hat mit immer neuen Anforderungen zu kämpfen. 20 Männer und eine Frau jedoch lassen die beiden Fahrzeuge weiter rollen. Wie der Vorsitzende Rainer Siegl erläutert, war der Corona-Virus ein tiefer Einschnitt. Hinzu kommt die Aufgabe, die Gemeinnützigkeit für den Verein Bürgerbus zu erreichen, um Spenden zu erhalten. Ferner wird nach Fahrern gesucht.

Furtwangen Furtwanger Bürgerbus steht derzeit in der Garage Das könnte Sie auch interessieren

Siegl und seine Mitkämpfer dachten bei Corona an eine temporäre Angelegenheit, aber die wurde zur ernsten Sache. Mitte März wurde in Absprache mit dem Landratsamt der Betrieb eingestellt. Einnahmen aus Einzel- und Mehrfachkarten entfielen. Mit Hilfe von Rathausmitarbeiter Michael Schlageter wurde staatliche Hilfe beantragt. Dank der Herstellerfirma konnte eine Trennwand in beiden Bussen installiert werden. Finanzielle Abfederung gibt es durch Partner, die auf Bus und Monitor Werbung machen. Rücklagen werden für Reparaturen oder technische Verbesserungen benötigt. Allein die Spritkosten schlagen mit 7000 Euro pro Jahr zu Buche.

Fahrer sind äußerst umsichtig

Nach Lockerungen wurde der Betrieb im Mai wieder hochgefahren. Sukzessive sind steigende Fahrgäste zu verzeichnen. Im Umgang mit Kunden und Familien mit Vorerkrankungen geht das Fahrpersonal äußerst umsichtig um und nimmt Berührungsängste ernst, die mit entsprechenden Schutzmaßnahmen ausgeräumt werden. „Die Zukunft lebt mit unseren Fahrgästen und unseren Fahrern“, meint Siegl. Schlecht wäre ein erneuter Lockdown, aber alle sind bereit, den Bus am Leben zu erhalten.

Gespräche mit dem Finanzamt

Erfreulich verliefen Gespräche mit dem Finanzamt, um die Gemeinnützigkeit zu erreichen, damit Spendenbescheinigungen erteilt werden können. Dafür setzte sich auch der CDU-Abgeordnete Karl Rombach ein und Martina Braun von den Grünen half bei der Stellung von Anträgen. Eine Satzungsänderung ist erforderlich.

Verhältnis zu den Kunden ist gut

Der sieben Jahre alte Verein stellt täglich unterschiedliche Fahrgastzahlen fest, die aber bis zu 30 Männer und Frauen ausmachen. Vor allem die Stammgäste waren glücklich, dass wieder gefahren wird, denn ihnen fehlt ein Auto oder eine Mitfahrgelegenheit. Bedauert wird, dass kaum Studenten mitfahren, obwohl beim „Alten Krankenhaus“ extra eine Haltestelle eingerichtet wurde. Vom Kussenhof werden aber immer wieder Studierende transportiert. Gut ist das Verhältnis zu den Kunden, wobei es manch spendable Fahrgäste gibt.

Fahrer bleiben bei der Stange

Eine wichtige Stütze sind die 120 Mitglieder, die jährlich 20 Euro bezahlen. „Die Fahrer bleiben bei der Stange“, bestätigt Siegl. Sie haben den „Test Hören, Sehen, Reaktion“ absolviert und müssen situationsbedingt alle vier Wochen Vor- oder Nachmittagsschichten belegen. Täglich werden 150 Kilometer geleistet, samstags 70 Kilometer. Dankbar ist man für die neue Bleibe im Postkraftwagenhof.