Zum einen wird die Sanierung der Altlasten mit einem Fördersatz von 90 Prozent bezuschusst zum anderen wurde der Förderrahmen für die Ortskernsanierung um 650 000 Euro aufgestockt, wie mitgeteilt wird. Damit sind die Sanierung der Mehrzweckhalle sowie der Abriss und anteilige Neubau am King im Förderrahmen des Sanierungsprogramms voll abgedeckt.

Im Zuge der Vorbereitungen des Abrisses erreichte die Gemeindeverwaltung eine Anfrage zur Übernahme der dortigen Fertiggaragen. Diese könnten beim King-Areal aufgenommen und an anderer Stelle aufgebaut werden – selbstverständlich nachdem für den Aufbau an der anderen Stelle eine Baugenehmigung erteilt wurde.

Zuschlag an Höchstbietende

Um möglichen weiteren Interessenten die gleichen Chancen zu geben, werden diese aufgefordert, bis zum 27. Mai ein Gebot für die Garagen abzugeben. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, der zusichert, die Garagen auf eigene Kosten am King-Areal bis spätestens Mitte September abzubauen und abzutransportieren.

Das Gebot ist in einem verschlossenen Umschlag mit der Kennzeichnung „Gebot Garagen am King“ unter Angabe der Höhe des Gebots und des Namens und Anschrift des Bieters bis 27. Mai um 17 Uhr im Rathaus abzugeben, heißt es in der Mitteilung. Mit diesem Verfahren machte die Gemeinde bereits bei der Veräußerung des Vordachs der Mehrzweckhalle gute Erfahrungen, berichtet Bürgermeisterin Lisa Wolber.