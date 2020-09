von Stefan Heimpel

Er plädierte dafür, Temposchwellen zu montieren, um die Fahrer auszubremsen. Dies gelte besonders für den Bereich am Uhrenmuseum und beim Kindergarten Maria Goretti. Allerdings wurde bezweifelt, dass diese Schwellen, wenn sie vor dem Winter entfernt werden können, auch stabil genug seien.

Heinz Guhl (SPD) sprach auch das schnelle Fahren in der Baumannstraße an. Die Raserei in der Innenstadt habe sich zu einem ganzen Teil in den Bereich der neugestalteten Kreuzung mit der Bahnhofstraße verlagert. Diese Anmerkungen wollen die Gemeinderäte jetzt zum Anlass nehmen, sich einmal grundsätzlich über dieses Thema zu beraten.