Eine Tischuhr des Uhrmachers Matthäus Hipp ist Objekt des Monats September im Uhrenmuseum. Einher geht eine interessante Lebensgeschichte des Erfinders, der zu den bedeutendsten Uhrmachern des 19. Jahrhunderts zählt.

Hipp wurde am 25. Oktober 1813 in Blaubeuren geboren und starb am 3. Mai 1893 in Fluntern, das jetzt zu Zürich gehört. Er ging auf Wanderschaft, bewährte sich an einigen Plätzen in der Schweiz und ließ sich 1840 in Reutlingen nieder. Er heiratete ein Jahr später und gründete eine eigene Werkstatt. Seine Anstellung als Direktor der Furtwanger Uhrmacherschule scheiterte 1849, da er Demokrat war und die Freiheitsbewegungen jener Zeit nachwirkten. 1852 ging er wieder in die Schweiz und wurde äußerst erfolgreicher Erfinder und Fabrikant.

Der ehemalige Professor Helmuth Kahlert umschrieb ihn als „Ingenieur und Handwerker in einer Person“, er erfand elektrische Webstühle, Bahnsignale, den „Hipp‘schen Bandchronographen“ (Gerät zur Zeitregistrierung auf Sternwarten) und das „Hipp‘sche Chronoskop“ (elektromechanischer Kurzzeitmesser zu wissenschaftlichen Zwecken). Hervorragend sind seine zuverlässigen elektrischen Uhren.

Das Deutsche Uhrenmuseum scheint ob der ausgestellten Uhr geradezu verzückt und meint: „Uhrensammler geraten bei ihr ins Schwärmen: Eine Chronometerhemmung mit konstanter Kraft! Normalerweise ist dieses extrem aufwendige Herz einer Uhr tief im Innern verborgen – hier jedoch deutlich auf der Vorderseite zu sehen.“

Gleichzeitig ist eine weitere Uhr zu sehen, eine Tischuhr mit Duplexhemmung. Beide Uhren entstanden in Reutlingen in den 1840er-Jahren. Mit einer Frage muss sich das Museum auseinandersetzen: Für welchen Auftraggeber hat Hipp die Uhren gebaut? Jedenfalls gilt der Dank dem Verein zur Förderung des Deutschen Uhrenmuseums Furtwangen (VFDU), der die Beschaffung ermöglichte. Das Museum ist dienstags bis freitags von 9 bis 18 geöffnet. Führungen ab 11 Uhr.