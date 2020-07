von Bernward Janzing

Lange hatte es im Juni so ausgesehen, als werde erstmals seit Mai 2019 die Temperatur in einem Monat wieder unterhalb des langjährigen Durchschnitts liegen. Doch zum Ende wurde es doch noch so warm, dass der Monat mit einem Mittelwert von 13,4 Grad endete – 0,6 Grad über dem Normalwert.

Wirklich heiß wurde es den ganzen Monat über allerdings nicht. Der Höchstwert wurde an der Wetterstation auf dem Kussenhof am 25. Juni mit 25 Grad verzeichnet, was für diese Jahreszeit ein sehr unspektakulärer Wert ist. Auffallend waren vielmehr die durchgehend relativ milden Nächte. Der kälteste Wert wurde am 18. Juni mit moderaten 5 Grad registriert – normalerweise liegt der Tiefstwert im Juni bei ein bis zwei Grad. Und etwa alle fünf Jahre bringt der Juni sogar noch Frost.

Mild wie auf 500 Metern

Mit dem milden Juni endet ein erstes Halbjahr, das so warm war wie nie seit Beginn der Furtwanger Aufzeichnungen 1979. Mit einer Durchschnittstemperatur von 6,6 Grad waren die ersten sechs Monate 2020 um 2,5 Grad zu warm. Damit war es in Furtwangen so mild, wie sonst im Schwarzwald in Höhenlagen von 500 Metern. Sogar die erste Hälfte des Rekordjahres 2003, das bei 6,2 Grad lag, wurde 2020 übertroffen.

Sonne hält sich zurück

Wenn der Juni als eher mäßiger Sommermonat erschien, lag das auch daran, dass die Sonne den langjährigen Mittelwert nicht erreichte. Mit 144 Kilowattstunden pro Quadratmeter blieb die Einstrahlung – unter Meteorologen Globalstrahlung genannt – etwa zehn Prozent unter dem Erwartungswert. Die sonnigsten Tage waren der 24. und der 25. Juni, die jeweils die Marke von 8,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter übertrafen und damit fast die maximal mögliche Tagessumme erreichten.