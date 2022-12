von Stefan Heimpel

Der 15. Furtwanger Christkindlmarkt war am Wochenende einmal mehr ein großer Erfolg. Offensichtlich freuten sich alle Seiten, dass nach zwei Jahren Corona-Pause diese Veranstaltung wieder möglich war.

Organisiert wurde der 15. Christkindlmarkt wieder von Werner Dold mit Unterstützung von Reinhard Becher. die brachten ihre lange Erfahrung aus der Agentur Feierabend ein. Dieses Mal waren sie allerdings ehrenamtliche Helfer für die Stadt als offiziellem Veranstalter.

Veranstalterwechsel Eine ganze Zeit lang war es unsicher, ob der Christkindlmarkt 2022 überhaupt stattfinden könnte. Denn die Agentur Feierabend, die den Christkindlmarkt 2006 ins Leben gerufen und 14-mal organisiert hatte, stellte ihre Aktivitäten ein. Die Stadt Furtwangen übernahm kurzfristig diese 15. Auflage des Christkindlmarkts. Schirmherr Bürgermeister Josef Herdner zeigte sich froh, dass so entschieden worden war. Damit habe sich ein Abbruch dieser Tradition verhindern lassen. Der Christkindlmarkt 2022 sei wieder erfolgreich gewesen, attestierte der Bürgermeister. In diesem Jahr sei die Zeit für eine andere Lösung zu knapp gewesen. Für das kommende Jahr gelte es nun zu prüfen, ob die Veranstaltung anders organisiert werden könne.

Nach Einschätzung von Organisator Werner Dold war der Ansturm 2022 noch größer als 2019. Er hatte ein großes Dankeschön für die Jugendfeuerwehr Furtwangen parat, die an allen drei Tagen den Spüldienst und weitere Hilfen beim Markt übernommen hatte und auch von allen Seiten viel Lob bekam.

So waren die einzelnen Tage

Besonders gut war der Besuch demnach am Freitagabend. Auf dem Marktgelände herrschte dichtes Treiben. Zeitweise sei die Feuerwehr mit dem Spülen der fast 1000 Glühwein-Gläser kaum noch nachgekommen, so Dold. Aber auch am Samstag setzte schon relativ früh ein reger Betrieb ein, und selbst am sonst eher etwas ruhigen Sonntag herrschte beim Christkindlmarkt reges Treiben.

Das gab es an den Ständen

Zum Glück habe man nach einem schleppenden Beginn fast im letzten Moment noch genügend Anbieter gefunden, so Dold. Insgesamt waren es 21 Stände auf dem Marktplatz. Schließlich konnten sogar drei weitere Bewerber nicht mehr berücksichtigt werden, weil die Standplätze ausgebucht waren.

Vielfältige Angebote gibt es an den Ständen – bei der Pfadfindergruppe Royal Rangers zum Beispiel Deko-Artikel aus Holz. | Bild: Stefan Heimpel

In der Mitte des Marktplatzes bot der FC 07 seinen Glühwein an. An anderen Ständen gab es Heißen Hirsch, hausgemachten Apfelpunsch mit Schuss oder Schwarzwälder Kirschfeuer mit Rum. Beliebt waren auch Raclette-Angebote, Waffeln, Grillwurst oder Dünnele. Bei der Pfadfindergruppe der Royal Rangers konnten die Gäste selbst frisches Stockbrot backen.

Wie das bei den Besuchern ankommt

Die Resonanz auf den Christkindlmarkt fiel sehr gut aus. Immer wieder war zu hören, dass dies ein richtiger kleiner Christkindlmarkt mit weihnachtlichen Flair sei. Manch anderer Markt in der Region sei eher ein Krämermarkt ohne Weihnachtsdeko und entsprechender Atmosphäre.

Nicht zuletzt trug auch der Schneefall am Wochenende zur richtigen Christkindlmarkt-Stimmung bei.

So fällt die Bilanz der Anbieter aus

Die Standbetreiber – bei ihnen gab es unter anderem Bastelartikel, kleine Geschenke oder handgemachte Seife – waren durchweg zufrieden mit der Resonanz und der Nachfrage. Viele hoffen bereits auf den nächsten Furtwanger Christkindlmarkt.

Auch das Musikprogramm ist stimmig

Nicht fehlen darf schließlich die musikalische Unterhaltung, die vom Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU) unterstützt wurde.

Am Freitagabend und am Sonntagnachmittag sorgt eine kleine Bläsergruppe der Stadtkapelle für die richtige Stimmung mit ihren Weihnachtsliedern. | Bild: Stefan Heimpel

Am Freitagabend und am Sonntagnachmittag sorgte eine kleine Bläsergruppe der Stadtkapelle für die richtige Stimmung mit ihren Weihnachtsliedern. Und am Samstagabend waren, wie schon seit vielen Jahren, wieder die Alphornbläser aus Schönwald zu Gast und sorgten unter dem großen Christbaum für entsprechende Stimmung.