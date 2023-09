Hält es junge Menschen auf dem Land oder bevorzugen sie das ruhigere Leben dort sogar im Vergleich zur umtriebigen Stadt? Unterschiedliche Antworten auf diese Fragen geben die Interviewpartner in der ZDF-Sendung „Mein Bullerbü – Traum trifft Realität“, die in deren Mediathek abrufbar ist. Zu Wort kommt auch die 24-jährige Hannah, aus Freiburg stammend, die in Furtwangen studierte und über ihre Erfahrungen berichtet. Ihre Bilanz fällt aber eher negativ aus.

Was Hannah damit meint ist Folgendes: Weil ihr das Landleben dort nicht gefallen habe, kehrte sie wieder zurück nach Freiburg. Sie habe sich in Furtwangen überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Sie fühlte sich ihren Schilderungen zufolge eingeschränkt, habe keine kreative Inspiration empfunden. In Furtwangen habe sie keine Zukunftsperspektive gesehen. Sie habe sich zwar einen Freundeskreis im Studium aufgebaut. Aber diese Freunde seien nach ihrem Studium dann auch wieder weggegangen.

Ein Einzelfall? Sie meint nein. Das sei bei vielen so, dass sie nach dem Studium nicht mehr bleiben wollten. Hannah bemängelt in dem Fernsehbeitrag etwa die aus ihrer Sicht sehr begrenzten Freizeitmöglichkeiten in Furtwangen. Man könne im Wald spazieren gehen. „Mehr ging dann auch nicht.“

Sie hält es für wichtig, damit das Landleben attraktiv für junge Leute wird, sich gegenseitig zu verstehen, sich auf die Bedürfnisse der jungen Generation einzustellen, offen zu sein für neue gesellschaftliche Strömungen und auch mehr Veranstaltungen zu bieten.

Mit diesen Aussagen konfrontiert, nahm die Stadtverwaltung Furtwangen Stellung: „In Furtwangen haben wir ein sehr breites Vereinsangebot und dadurch auch ein großes Freizeitangebot. Kulturell ist in Furtwangen vieles geboten, unter anderem auch durch die unterschiedlichsten Veranstaltungen“, betont Pressesprecherin Francesca Hermann. „Gerade für junge Familien ist Furtwangen attraktiv. Es gibt hier für jedes Alter das passende Betreuungsangebot und eine breite Schullandschaft. Vom Hort bis zum Hochschulabschluss ist in Furtwangen alles möglich“, heißt es weiter in der Stellungnahme der Stadt.

Darüber hinaus habe Furtwangen eine starke Industrie mit attraktiven Arbeitsplätzen – oft mit flexiblen Teilzeitmodellen. Auch das Handwerk sei gut vertreten und ein vielfältiges Gastronomie-Angebot (unter anderem italienisch, griechisch, deutsch, asiatisch) lade zu gemütlichen Stunden nach der Arbeit ein.

Es gebe ein starkes bürgerschaftliches Engagement (zum Beispiel in Form der Bürgerstiftung, dem Bürgerbus, dem Bregtalbad und dem Bregtallift), was den guten Zusammenhalt unter den Bürgerinnen und Bürgern unterstreiche.

Den stationären Handel versuche die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem VdU (Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach) zu unterstützen. „So gibt es den attraktiven City-Gutschein mit Jobcard für Arbeitgeber, verschiedene Aktionen wie verkaufsoffene Sonntage und Projekte wie derzeit der Pop Up Store in der Friedrichstraße“, listet die Stadtverwaltung auf. Auch die ärztliche Versorgung in Furtwangen sei gut.

Ein schwieriger Vergleich

„Man kann Furtwangen natürlich nicht mit Freiburg vergleichen“, äußert sich Bürgermeister Josef Herdner zu den Aussagen der 24-jährigen Hannah. „Dennoch kann man festhalten, dass es viele Menschen gibt, die sich hier in Furtwangen durchaus wohlfühlen“, so Herdner. Dies sei natürlich immer sehr subjektiv. Aber aus Sicht der Stadt sei der Zusammenhalt, zum Beispiel in den Vereinen, gut und: „Es lässt sich hier sehr gut leben. Wenn man möchte, kann man sich in Furtwangen gut eine Zukunft aufbauen. Furtwangen ist auf jeden Fall lebens- und liebenswert“, betont der Bürgermeister.